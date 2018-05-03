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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:51

Türkiye’nin Sihirli Elleri Yarışması’nın ikincisi Bursa’dan

Karacabeyli kuaför Metin Eren, Ankara’da Türkiye’nin Sihirli Elleri Yarışması’nda Bursa’yı başarıyla temsil ederek, Türkiye ikinciliğini elde etti.29 Nisan Pazar günü Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye’nin...

Türkiye'nin Sihirli Elleri Yarışması'nın ikincisi Bursa'dan
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Karacabeyli kuaför Metin Eren, Ankara’da Türkiye’nin Sihirli Elleri Yarışması’nda Bursa’yı başarıyla temsil ederek, Türkiye ikinciliğini elde etti.

29 Nisan Pazar günü Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye’nin Sihirli Elleri Yarışması’na Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kuaför katıldı. Yarışmaya Bursa’yı temsilen Karacabey ilçesinden erkek kuaförü Metin Eren de iştirak etti. Eren, 46 yarışmacının katıldığı yarışmada rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye ikinciliği kupası ile Karacabey’e dönen Metin Eren, hedefinin ülkemizi uluslararası zeminde temsil etmek olduğunu söyledi. Karacabey Berberler Odası Başkanı İlhami Kösem’i makamında ziyaret ederek başarısını kayıtlı olduğu oda ile paylaştı.
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