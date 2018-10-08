Türkiye’nin tek tescilli “Arıcan 97” Kabak Festivali yapıldı

Kırıkkale’de 2’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin tek tescilli kabak çeşidi olan “Arıcan 97” Kabak Festivali düzenlendi. En güzel kabak yetiştiren çiftçiler ise ödüllendirildi.Kırıkkale’de geleneksel olarak Aşağımahmutlar Sosyal...

Kırıkkale’de 2’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin tek tescilli kabak çeşidi olan “Arıcan 97” Kabak Festivali düzenlendi. En güzel kabak yetiştiren çiftçiler ise ödüllendirildi.

Kırıkkale’de geleneksel olarak Aşağımahmutlar Sosyal Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından 2’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin tek tescilli kabak çeşidi olan “Arıcan 97” Kabak Festivali yapıldı. Çiftçiler tarafından yetiştirilen kabaklar meydanda kurulan stantlarda görücüye çıktı. 34 çiftçinin yarıştığı festivalde kabakların büyüklüğü, hacmi, ağırlığı, dilim şeklinin düzenli olması, parlaklık, renk gibi kriterlere göre jüri tarafından değerlendirme yapıldı. Festivalde dereceye giren kabak yetiştiricilerinden birinci olana tarım aracı, 2. ve 3. olan yarışmacıya ise bir miktar para ödülü verildi.

Festivale katılan vatandaşlara kabak tatlısı ikram edildi

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, “Kırıkkale’nin Aşağı Mahmutların ürettiği ürünler başta kabak olmak üzere bütün Türkiye’de tanınacak ve çok daha gelir getiren bir ürün kapısına dönüşecek. Ben yarışmada dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah Tarım Müdürlüğümüzün de çalışmalarıyla Kırıkkale’nin tümünde tarımsal ve hayvancılıkla ilgili faaliyetleri çok daha bilimsel yöntemlerle, çok daha fazla gelir getirecek şekilde yapılmasına katkı sağlanacak” diye konuştu.

Türkiye’nin tek tescilli çeşidi olan ‘Arıcan 97’ kabak çeşidi demonstrasyonunu bu köyde uyguladıklarını ifade eden Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Normal çiftçi şartlarında 3-3,5 ton elde edilebilen kabak üretimi bu demonstrasyonumuzla dekarda 4 ton üretim elde ettik. Bugün burada 34 çiftçimizin ürünü sergilendi. İl Müdürlüğümüz teknik personelince bir jüri heyeti oluşturuldu. Bu jüri heyetimiz kabağın büyüklüğü, hacmi, ağırlığı, dilim şeklinin düzenli olması, parlaklık, renk gibi kriterler göz önünde bulundurularak 1., 2. ve 3’üncü seçildi” dedi.

Kabak yarışmasında birinci olan çiftçi Ramazan Sancar, “En son sıraya ben girdim ve ondan sonra da birinci oldum. Organik olarak kendim yetiştirdim” ifadelerini kullandı.

Kabak yarışmasında ikinci olan genç çiftçi Eren Elibol, “Kabaklarımız organiktir. Hiç ilaç kullanılmadı. Gübre atıyoruz. Yarışmayı ikinci olarak bitirdim Allah’a şükür. Gelecek sene kabak festivali olursa yine katılacağım” açıklamasında bulundu.