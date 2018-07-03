GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 09:18

Türkiye’nin yeni gözdesi lavanta ve Salda

Maldivler’i andıran süt beyazı kumsalı ile dikkat çeken Burdur’un Salda Gölü ve Isparta’ya bağlı Kuyucak ve Keçiborlu’daki lavanta bahçeleri, yerli turistler, gelin-damatlar ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.Teknolojinin...

Türkiye'nin yeni gözdesi lavanta ve Salda
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Maldivler’i andıran süt beyazı kumsalı ile dikkat çeken Burdur’un Salda Gölü ve Isparta’ya bağlı Kuyucak ve Keçiborlu’daki lavanta bahçeleri, yerli turistler, gelin-damatlar ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Teknolojinin gelişmesi, sosyal paylaşım sitelerinin de etkisiyle ülkedeki turizm aktiviteleri ve mekanlarının sayısı hızla artıyor. Keşfedilen doğa güzelliklerini görmek isteyenlerin sayısındaki artış, firmaları da bölgeye yönelik tur organizasyonlarına yönlendiriyor.

Isparta’ya bağlı Lisinia Doğa Merkezi, çevresindeki Kuyucak, Keçiborlu köylerindeki lavanta bahçeleri ve süt beyazı kumsalıyla Maldivleri andıran Burdur’un Yeşilova Kasabası sınırındaki Salda Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli turistler, yeni evlenen çiftler ile fotoğrafçılar için eşsiz bir mekan haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların da etkisiyle adeta ilgi odağı haline gelen bölgeye hafta sonları sık sık gezi turları yapılıyor. Birinci derecede sit alanı olarak koruma altına alınan Salda Gölü, bu sayede ziyaretçilerini adeta ilk günkü güzelliği ve doğallığı ile karşılıyor.

Burdur ve Isparta yöresi, lavanta çiçeklerinin açtığı bugünlerde yoğun bir dönem geçiriyor. Ülkenin dört bir yanından gelen turistler, lavanta bahçelerinde ve Salda Gölü’nde selfie çekmek, fotoğraf paylaşmak için adeta birbiriyle yarışıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku