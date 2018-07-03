Türkiye’nin yeni gözdesi lavanta ve Salda

Maldivler’i andıran süt beyazı kumsalı ile dikkat çeken Burdur’un Salda Gölü ve Isparta’ya bağlı Kuyucak ve Keçiborlu’daki lavanta bahçeleri, yerli turistler, gelin-damatlar ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.Teknolojinin...

Maldivler’i andıran süt beyazı kumsalı ile dikkat çeken Burdur’un Salda Gölü ve Isparta’ya bağlı Kuyucak ve Keçiborlu’daki lavanta bahçeleri, yerli turistler, gelin-damatlar ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Teknolojinin gelişmesi, sosyal paylaşım sitelerinin de etkisiyle ülkedeki turizm aktiviteleri ve mekanlarının sayısı hızla artıyor. Keşfedilen doğa güzelliklerini görmek isteyenlerin sayısındaki artış, firmaları da bölgeye yönelik tur organizasyonlarına yönlendiriyor.

Isparta’ya bağlı Lisinia Doğa Merkezi, çevresindeki Kuyucak, Keçiborlu köylerindeki lavanta bahçeleri ve süt beyazı kumsalıyla Maldivleri andıran Burdur’un Yeşilova Kasabası sınırındaki Salda Gölü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli turistler, yeni evlenen çiftler ile fotoğrafçılar için eşsiz bir mekan haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların da etkisiyle adeta ilgi odağı haline gelen bölgeye hafta sonları sık sık gezi turları yapılıyor. Birinci derecede sit alanı olarak koruma altına alınan Salda Gölü, bu sayede ziyaretçilerini adeta ilk günkü güzelliği ve doğallığı ile karşılıyor.

Burdur ve Isparta yöresi, lavanta çiçeklerinin açtığı bugünlerde yoğun bir dönem geçiriyor. Ülkenin dört bir yanından gelen turistler, lavanta bahçelerinde ve Salda Gölü’nde selfie çekmek, fotoğraf paylaşmak için adeta birbiriyle yarışıyor.