Türkiye’nin yükselen liderleri arasında Erzurum’da vardı

İş dünyası “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” ana temasıyla TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesinde Ankara’da bir araya geldi.TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu,...

İş dünyası “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” ana temasıyla TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesinde Ankara’da bir araya geldi.

TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek’in açılış konuşmaları ile açıldı.

TÜRKONFED tarafından İÇASİFED, AKSİAD ve OSİAD ev sahipliğinde düzenlenen 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde aralarında Erzurum İpek Yolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonunun da bulunduğu yeni üyeler katılımcılara tanıtılarak rozetleri takıldı.

“Türkiye’nin Yükselen Liderleri” adı altında düzenlenen Zirve, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla devam etti. Bakan Zeybekci, “Erkeklerin iş gücüne ve iş dünyasına katılım oranları yüzde 73 değerlendirmişiz. Kadın nüfusumuza ise katılım oranı yüzde 34 yani son 10 yılda çok güzel bir artış var. Tek kanatla uçmaya çalışan Türkiye ile gelebildiğimiz nokta bu kadar. İnşallah bundan sonra çok güçlü iki kanatla uçmaya başladığımızda inanın daha güzel şeyler olacaktır” ifadesini kullandı. Türkiye’de siyasi partilerdeki kadın kollarını kaldırmadığımız sürece aradaki o dengesizliği kaldıramayız” dedi. Zeybekci, Türkiye’nin IMF’nin satın alma gücü kalitesine göre dünyanın 13’üncü Avrupa’nın 5’inci büyük ekonomisi haline geldiğini söyledi.

ESGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Âlim Başkanlığında kurulan ve Erzurum’un aktif ve renkli simalarından oluşan İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu toplantının ilgi odağı oldu.

İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı “İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu yönetimi olarak TÜRKKONFED’E üye olmanın ve TÜRKKONFED 21.Girişim ve İş Dünyası Zirvesinde Erzurum ve Doğu Anadolu’yu temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Başta benimle yola çıkan ilimizin değerli derneklerin Başkanlarına, yönetim kurullarına ve bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



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İki gün devam eden toplantı gece verilen Gala Yemeği ile sona erdi.