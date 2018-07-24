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24 Temmuz 2018 Salı 13:46

Türkiye’yi hüzne boğmuştu

Ölen eşine sevgisi ve eşinin mezarında yaptığı çekimlerde sosyal medyada fenomen hale gelen Sivaslı Halit Yıldız, hesabının çalınmasının ardından şahsına ve ailesine karşı yapılan çirkin saldırılar sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

Türkiye'yi hüzne boğmuştu
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Ölen eşine sevgisi ve eşinin mezarında yaptığı çekimlerde sosyal medyada fenomen hale gelen Sivaslı Halit Yıldız, hesabının çalınmasının ardından şahsına ve ailesine karşı yapılan çirkin saldırılar sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

Sivas’ta yaşayan Halil Yıldız, bir yıl önce geçirdiği kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden eşi Hatice Yıldız’a duyduğu özlem ve bitmek bilmeyen sevgisiyle sosyal medyada fenomen olmuştu. Sosyal hesaplarında sürekli ölen eşine duyduğu özlem ve sevgiyi dile getiren gönül dostu kısa sürede 70 bin takipçiye ulaşmıştı. Türkiye’nin konuştuğu Yıldız, çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Kimliği belirsiz kişiler Yıldız’ın sosyal medya hesabını çaldı. 70 bin takipçisi bulunan sayfadan çirkin paylaşımlar yapıldı. Yıldız’a ve ailesine hakaretler edildi. Teknik destek alarak hesabını tekrar geri almayı başaran Yıldız daha sonra hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Uğradığı saldırı karşısında üzgün olduğunu belirten Yıldız, bu nedenle hesabını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi. Yıldız, üzüntüsünü kendisiyle paylaşıp destek olan tüm takipçilerine bir kez daha teşekkür etti.
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