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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:27

Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev’den saçı lastiklere dolanan öğrenciye ziyaret

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, 19 Temmuz’da go-kartın lastiklerine saçının dolanması sonucu yaralanan Türkmenistan uyruklu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi Nurcemal Annalıyeva’yı hastanede ziyaret etti.Büyükelçi...

Türkmenistan Büyükelçisi Amanlıyev'den saçı lastiklere dolanan öğrenciye ziyaret
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Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, 19 Temmuz’da go-kartın lastiklerine saçının dolanması sonucu yaralanan Türkmenistan uyruklu Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi Nurcemal Annalıyeva’yı hastanede ziyaret etti.

Büyükelçi Amanlıyev, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurcemal Annalıyeva’yı tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ziyaret etti. Öğrencinin sağlık durumu hakkında Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak’tan bilgi alan Büyükelçi Amanlıyev’e ziyaretinde Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve idareciler eşlik etti.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Amanlıyev, Üçüncü Katip Guvanç Yazmammedov ve OMÜ Uzaktan Eğitim Müdürü (UZEM) Prof. Dr. İzzet Akça ile beraber Senato Toplantı Odası’nda OMÜ’de okuyan Türkmenistan uyruklu öğrencilerle bir araya geldi. Büyükelçi Amanlıyev, üniversite öğrencisinin tedavisiyle ilgilenen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak’a teşekkür ederek, Türkmenistanlı öğrencilerle sohbet etti.

"Türkiye’yle bir vatanın evlatlarıyız"

Büyükelçi Amanlıyev, "OMÜ’deki öğrenciliğinizi iyi değerlendirin, çok çalışın, ailelerinize ve vatanınıza borcunuz olduğunu unutmayın. Birbirinize yardımcı olun ve dertleşmeyi ihmal etmeyin. Bilmelisiniz ki Türkiye’yle biz ayrı değiliz, bir vatanın evlatlarıyız" dedi.
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