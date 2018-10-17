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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:45

TUSAŞ 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu yıl ikincisini uygulamaya aldığı “Stajyer Mühendis Programı” kapsamında 20 üniversite ile protokol imzaladı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yetkin mühendisler yetiştirmeyi ve üniversite-sanayi...

TUSAŞ 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu yıl ikincisini uygulamaya aldığı “Stajyer Mühendis Programı” kapsamında 20 üniversite ile protokol imzaladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yetkin mühendisler yetiştirmeyi ve üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında yeni yetenekleri eğitimleri sırasında kazanmayı amaçlayan “Stajyer Mühendis Programı” için geçtiğimiz yıl protokol imzalanan 20 üniversiteye ilave olarak Türkiye’nin önde gelen 20 üniversitesi ile daha protokol imzaladı. Protokoller ile bu yıl toplamda yaklaşık bin öğrencinin programa alınması planlanıyor. Törende, Kredi ve Yurtlar Kurumu da programa destek veren bir protokol imzalayarak bir ilk yaşatmış oldu.
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