Tuttuğu takımın forması hediye edilince şikayetinden vazgeçti

Konya’da karşıdan karşıya geçerken dolmuşun çarpması sonucu yaralanan ve şikayetçi olan genç, tuttuğu takımın formasını hediye ederek kendisinden özür dileyen dolmuş sürücüsü ile uzlaşma yoluna giderek şikayetinden vazgeçti.Kaza,...

Konya’da karşıdan karşıya geçerken dolmuşun çarpması sonucu yaralanan ve şikayetçi olan genç, tuttuğu takımın formasını hediye ederek kendisinden özür dileyen dolmuş sürücüsü ile uzlaşma yoluna giderek şikayetinden vazgeçti.

Kaza, geçtiğimiz Şubat ayında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Süleyman S. idaresindeki dolmuş, karşıdan karşıya geçmekte olan Emir Ahmet B’ye çarptı. Kazada yaralanan Emir Ahmet B’nin şikayeti üzerine şüpheli hakkında “taksirle yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı. Söz konusu suçun 5271 sayılı Kanun’un 253. maddesi kapsamında kalması nedeniyle dosya, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacı Muhammet Murat Üyel, tarafları uzlaşma görüşmesine davet etti. Müşteki Emir Ahmet B., meydana gelen kaza nedeni ile başından ve ayağından yaralandığını, şüpheliye yönelik şikayetinin devam ettiğini belirtti. Şüpheli Süleyman S. ise böyle bir olayın meydana gelmesinden ötürü üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ifade etti. Uzlaşma görüşmeleri sırasında müştekinin gönül verdiği takımı öğrenen Süleyman S, Emir Ahmet B’ye tuttuğu takımın formasını hediye ederek kendisinden özür diledi. Şüphelinin samimi ve içten davranışı karşısında Emir Ahmet B. de uzlaşmayı kabul etti. Böylece Süleyman S, "taksirle yaralama" suçundan hakkında kamu davası açılmasından kurtulmuş oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan uzlaşma afişi önünde tokalaşan taraflar, aralarındaki sorunun uzlaşma yolu ile sonlanmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.