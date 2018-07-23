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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:21

Tuz Gölü Atış Alanı ’Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Ankara Valililği, Tuz Gölü Atış Alanı’nın, 23 Temmuz-17 Ağustos arasında ’Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

Tuz Gölü Atış Alanı 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
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Ankara Valililği, Tuz Gölü Atış Alanı’nın, 23 Temmuz-17 Ağustos arasında ’Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığınca, Hisar Projesi kapsamında Tuz Gölü’nün güneyinde füze atışlı testlerin yapılabilmesi amacıyla Tuz Gölü’ndeki atış alanı 23 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Söz konusu bölgeye ilişkin koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihler Ankara Valiliğinin internet sitesinden duyuruldu.
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