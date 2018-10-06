Tuzla Belediyesi Kadın Meclisi’nden ‘sonbahar etkinlikleri’

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘sonbahar etkinlikleri’ başladı. Kadınları üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte el emeği ürünler satışa sunuldu. Vatandaşlara aşure ikram eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Kadınlarla birlikte yapmış olduğumuz her çalışmanın toplumsal ve bireysel olarak çok faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘sonbahar etkinlikleri’ başladı. Kadınları üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte el emeği ürünler satışa sunuldu. Vatandaşlara aşure ikram eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Kadınlarla birlikte yapmış olduğumuz her çalışmanın toplumsal ve bireysel olarak çok faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘sonbahar etkinlikleri’ başladı. Tuzla Evora İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliğe Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Torlak ve kadın meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlara aşure ikram edildi

Etkinlik alanına gelen Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, eşi Fatma Yazıcı ile Kaymakam Ali Akça ile eşi önce vatandaşlara aşure ikram etti. ardından da kurdele keserek ‘sonbahar etkinlikleri’nin açılışını yaptı.

El emeği ürünler satışa sunuldu

Kürsü konuşmalarını yapan protokol üyeleri, el emeği ürünlerin sergilendiği stantları tek tek dolaşarak kadınlarla sohbet etti. Kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışa sunulduğu programda, müzik ve dans performansları sergilendi. Kadınları üretime teşvik etmenin amaçlandığı etkinlik, çok sayıda dernek üyelerini de bir araya getirdi. Katılımın yoğun olduğu sonbahar etkinlikleri 7 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

“Kadınların merhametiyle her şeye farklı anlam kattığını gördük”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz Tuzla’da her zaman şunu yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın yerel yönetimlere katılımcı olmasını arzu ettik. Kent konseyi, kente katılımcı olmak isteyen, yönetimde olmak isteyen vatandaşların katıldıkları bir platform. Tuzla Belediyesi’nde kent konseyi bünyesindeki kadın bakışını sağlayan kadın meclisinin ise ayrı bir yeri var. Letafeti, merhameti ve nezaketiyle kadınların her şeye çok farklı bir anlam kattığını gördük. Kadın Meclisimiz kentimizi güzelleştirme gibi organizasyonlarla güzel çalışmalar yapıyor. Bugün de Evora bölgemizde böyle bir çalışmaya imza attılar. Aşureyle beraber kadın dayanışmasını ortaya koyacak olan güzel bir organizasyon yaptılar” dedi.

“Üretim mekanizmasında olan kadının özgür olduğuna inanıyoruz”

Programın üç gün devam edeceğini belirten Yazıcı, “Üretim mekanizmasında olan ve kendi ekonomik bağımsızlığıyla beraber meslek edinen ve bir şeyler ortaya koyan kadının daha özgür, daha özgüvenli ve toplumda yer aldığı noktada daha dik durabildiğine inanıyoruz. Kadınlarla birlikte yapmış olduğumuz her çalışmanın hem çalışmanın toplumsal açıdan hem bireysel olarak çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Biz çok memnunuz. Onlar bize çok değer katıyorlar” ifadelerini kullandı.