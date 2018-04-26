Uğurdağ: “KOBİGEL programından mutlaka yararlanın”

KOSGEB, küçük ve orta boy işletmelere KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında yapacağı destek için proje teklif başvurularını kabul etmeye başladı. 24 Nisan’da başlayan ve 22 Haziran’da sona erecek olan başvurular sonrasında...

KOSGEB, küçük ve orta boy işletmelere KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında yapacağı destek için proje teklif başvurularını kabul etmeye başladı. 24 Nisan’da başlayan ve 22 Haziran’da sona erecek olan başvurular sonrasında projesi onaylanan KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz kredi verilecek.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KOSGEB’in destekleme programının KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve faaliyetlerinin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesini hedeflediğini belirten Uğurdağ, iller bazında belirlenen imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin desteklemeden yararlanmak için başvurabileceklerini hatırlattı. Şartları uyan İTSO üyelerine çağrıda bulunan Yavuz Uğurdağ, KOBİGEL programı ile ilgili bilgiler aktardı. Uğurdağ, 22 Haziran’a kadar başvuruları kabul edilecek olan projelere sağlanacak desteğin; en az 6 ay, en fazla 12 ay olacağını, destek oranı yüzde 60 olmak üzere de, 300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere, proje destek üst limitinin en fazla 1 milyon lira olacağını belirterek şu bilgileri aktardı:

“KOBİGEL çalıştayları sonucunda 81 ilde İl Çalışma Grupları oluşturuldu. Bu gruplar iller bazında hangi sektörlerin rekabet avantajına sahip olduğunu, sektörlerin ildeki imalatçı KOBİ sayısı ve istihdamı içindeki payları, karşılaştırmalı üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri ve ihracat içindeki payları gibi kriterleri göz önüne alarak sektörler listesi oluşturdu. Her ilde belirlenen imalat sanayi sektörü listesinde yer alan imalat sanayi işletmeleri, bu programdan yararlanmak için başvurabilecek. Bursa’dan tekstil ürünleri imalatı, mobilya imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler (romörk) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ile gıda ürünleri imalatı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilecek. Ayrıca sanayi sektörünün dijitalleşmesinde kritik öneme sahip olması nedeniyle yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren tüm işletmeler de proje başvurusu yapabilecek.”

İnegöl’ün ihracatı içinde mobilya sektörünün ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Uğurdağ, “İnegöl, 100’ün üzerinde ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye ve dünya çapında markalara sahibiz. Yeni işbaşı yapmış İTSO yönetimi olarak öncelikle mobilya sektörünün daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız olacak. KOSGEB’in destek programı bu açıdan baktığımızda çöz büyük değer taşıyor. Üyelerimizden kendilerini geliştirme fırsatını mutlaka değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.