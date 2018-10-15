Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuştu

İstanbul Yeni Havaalanı’nda düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi’ programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “2023 yılına kadar şu an 55 olan havaalanı sayımızı 65’e; yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız” dedi.

İstanbul Yeni Havaalanı’nda düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi’ programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “2023 yılına kadar şu an 55 olan havaalanı sayımızı 65’e; yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız” dedi.

Hedef 2023 Büyük Türkiye ‘Türkiye 2023 Zirvesi’, İstanbul Yeni Havaalanı’nda düzenleniyor. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve birçok konuşmacı iş adamı katıldı.

Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hedeflerinin Cumhuriyetin 100’üncü yılında ulaşımdan altyapıya, enerjiden savunmaya kalkınmış, gelişmiş bir Türkiye olduğunu belirtti. Turhan, “Son 3 yıla bakacak olursak milletimizin dünya sahnesinde Milli Mücadele Döneminin ardından ilk defa bu kadar çok dikkat çektiğine, bu kadar çok konuşulduğuna ve bu kadar merak uyandırdığına tanık oluyorsunuz. Bununla bir yandan övünürken diğer yandan şükretmemiz lazım. Hükumetimiz 16 yılda resmen tarih yazdı. Son haftalardaki küresel saldırıların sebeplerinin başında da işte bu 16 yıllık başarının yattığından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“500 milyar TL’nin üzerinde harcama yaptık”

Ulaşım ve iletişimin bir milletin hayat damarı olduğunu ifade eden Turhan, “2023 hedefini tayin ederken bu hususu odak noktamıza aldık. Çünkü ulaşımda, taşımacılıkta, iletişimde bir aksama olduğunda ekonomi adeta kilitleniyor. Altyapı sağlam olmadıkça sağlıklı bir yaşam ve üretim yapmak da mümkün değil. Ulaşımda, taşımacılıkta, lojistik de sorun var ise ürettiğinizi satamıyorsanız, pazarlayamıyorsanız, dünyayla entegre olamıyorsunuz. İletişimde sorun varsa konuşmazsınız, kavuşamazsınız, dünyayı takip edemezsiniz. Biz bu düşünceden hareketle 16 yılda ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar TL’nin üzerinde harcama yaptık” dedi.

“Havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor”

Bakan Turhan, “Dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu. Yılda ortalama 1.500 kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak Türkiye’nin bölünmüş yol ağını 26 bin 200 kilometreye çıkardık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Düne kadar birkaç milyon kişinin kullandığı havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişi kullanıyor. Denizcilikte, gemi sanayisinde ülkemizi dünyanın üst ligine taşıdık” diye konuştu.

“2023 yılına ulaştığımızda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıyı kurmak istiyoruz”

Bakan Turhan, “Yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağı, 2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyeceği öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında ve üstün kalitede karşılanmasını planlıyoruz. 2023 yılına ulaştığımızda; ulaşım ve haberleşmenin tüm ayaklarında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıyı kurmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bölünmüş yol ağını 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflemekteyiz”

12 bin 710 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 25 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Bakan Turhan, “Bununla birlikte milli yüksek hızlı trenini kendisi üreten, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren bir Türkiye hedeflemekteyiz. Karayollarında ise bölünmüş yollarıyla işlevsel hala getirdiği ve yeni açtığı koridorlarla diğer ulaşım modlarıyla, entegre karayolları yatırımlarıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Çanakkale Köprüsü ile Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ile karayolu altyapısını tamamlamış bir Türkiye olacağız. 2023 yılına kadar tüm illerimizi birbirine bölünmüş yollarla bağlamış ve bölünmüş yol ağını 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflemekteyiz” dedi.

“Yolcu sayısını 350 milyona çıkaracağız”

Bakan Turhan, “2023 yılına kadar şu an 55 olan havaalanı sayımızı 65’e; yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız. 2023 vizyonumuz içerisinde en çok önem verdiğimiz konulardan biri de bilgi ve iletişim sektörü. Keza 16 yılda yaptıklarımızla Türkiye, bu bilişim çağında küresel bir oyuncu olmuş durumda. Yakında 5G geliyor. Alt yapı çalışmalarına hız verdik. 5G teknolojisi ile sağlıktan tarıma, sanayiden ticarete hayatın her alanında büyük kolaylıklar sağlanacak. Şu anda genişbant abone sayımız 71.8 milyona ulaşmış durumda. E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3.864’e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2023 yılına kadar; Sabit Genişbant Abone Yoğunluğunu, yüzde 14’ten, yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz. Mobil Genişbant Abone Yoğunluğunu ise yüzde 71’den, yüzde 100’e ulaştıracağız. Gündelik yaşamın vazgeçilmezi teknoloji altyapımızı yerli ve milli olarak büyüteceğiz” dedi.