Atıştırmalık gıda sektörünün öncüsü Ülker, hem lezzetli hem de düşük kalorili atıştırmalık arayan tüketiciler için yepyeni bir atıştırmalık sunuyor; yeni Ülker Piko 5.Piko 5; tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, bitter çikolata ve sütten oluşan 5 farklı tadı tek bir pakette buluşturuyor. Atıştırmalık kategorisine yeni bir soluk getiren Ülker Piko 5, 96 kalorili ‘Hindistan cevizli-Chia-Badem’, 94 kalorili ‘Kırmızı meyve-Badem’ ve 89 kalorili ‘Kayısı-Fındık’ olmak üzere üç çeşidiyle tüketicilere farklı alternatifler sunacak. Yeni Ülker Piko 5, lezzetli çeşitleriyle çikolata severlerin ve dengeli beslenenlerin gözdesi olmaya aday bir ürün olarak raflarda yerini alacak.
Ülkerden yeni ürün
Atıştırmalık gıda sektörünün öncüsü Ülker, hem lezzetli hem de düşük kalorili atıştırmalık arayan tüketiciler için yepyeni bir atıştırmalık sunuyor; yeni Ülker Piko 5.