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01 Mayıs 2018 Salı 13:52

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz’dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu çıkartması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz 25-29 Nisan tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Ülkü Ocakları teşkilatlarını ziyaret etti.Kılavuz ziyaretler kapmasında, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Van Ulupamir, Van-Erciş,...

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu çıkartması
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz 25-29 Nisan tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Ülkü Ocakları teşkilatlarını ziyaret etti.

Kılavuz ziyaretler kapmasında, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Van Ulupamir, Van-Erciş, Bitlis, Siirt, Siirt-Eruh, Siirt-Baykan, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Adıyaman-Samsat, Erzincan ve Kayseri teşkilatları ile bir araya gelerek istişare toplantıları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’nın ziyaret edilmesi ile Genel Başkan Kılavuz’un 5 günlük Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu gezisi sona erdi.

Kılavuz, Doğu ve Güneydoğu illerinde yaptıkları çalışmalar ve yöre halkının Ülkü Ocakları’na bakışını, MHP’ye ve Devlet Bahçeli’ye duyulan güveni ve sevgiyi bütün yönleri ile anlattı.
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