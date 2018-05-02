Uludağ Üniversitesi Spor Festivali başladı

Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Toplam 3 gün sürecek festivalde öğrenci toplulukları birbirinden eğlenceli faaliyetlerle bir araya gelecek.Uludağ Üniversitesi tarafından her...

Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Spor Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Toplam 3 gün sürecek festivalde öğrenci toplulukları birbirinden eğlenceli faaliyetlerle bir araya gelecek.

Uludağ Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Spor Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. Tamamen üniversite öğrencilerinin oluşturduğu topluluklar tarafından sürdürülecek festivalde sporun her dalından gösteriler ve çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Geleneksel hale getirilen festivalin açılış törenine UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, spor denildiği zaman insanların aklına futbol geldiğine işaret etti. Sporun sadece futbol olmadığının altını çizen Rektör Ulcay, “Spor aynı zamanda sağlığımız için şart. Uzmanlar, kişilerin kendi yapılarına uygun en azından bir sporu yapmalarını tavsiye ediyor. Benim yaşım 59’a geldi. Altı ay önce açık kalp ameliyatı oldum. Doktorum 15 günden sonra 3 kilometre yürümeme izin verdi. 2 ay sonra 10 kilometre yürümeme izin verdi. Hepsini yerine getirdim. Dağcılık Federasyonu’nun resmî sporcusuyum. Her hafta sonu dağlara tırmanıyorum. Spor bir tutku ancak özellikle doğa sporları benim çok ilgimi çekiyor. Öğrencilerime sporu hayatın bir parçası olarak görmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Spor Takımları’nın elde ettiği başarıların kendilerini çok gururlandırdığını kaydeden Ulcay, “Bu başarıları teşvik etmek için takım halinde başarılar elde edenlere 30’ar bin TL’lik ödül verdik. Bireysel olarak altın, gümüş ve bronz madalya elde edenlere de bilgisayar ve saat hediye ettik. Önümüzdeki yıl da bu desteklerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek istiyoruz. Ancak spor yaparken derslerinizden de geri kalmanızı istemiyoruz. Biz 15 Araştırma Üniversitesi arasında yer alıyoruz. Hedeflerimiz var. İyi performans göstermeyen üniversiteler buralarda tutunacak. Gösteremeyenler de 15 üniversite arasından çıkarılacak. Onun için öğrencilerimizin de başarılı olması, araştırmayı kendilerine hedef edinmeleri, üniversitemizin ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, açılış töreninin ardından öğrencilerin açtığı stantları ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Rektör Ulcay, UÜ Korumalı Futbol takımının düzenlediği gösteri maçını da takip ederek, birkaç gösteri atışı yaptı.