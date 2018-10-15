Uludağ’ın 4 noktasına Endemik Park

Osmangazi Belediyesi, Uludağ’daki endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması maksadıyla hayata geçirdiği ‘Endemik Park’ projesi için çalışmalara başladı. 4 farklı bölgede uygulanacak proje, Uludağ endemiği olarak tespit edilen 33 bitki türünün korunup yaşatılmasının yanı sıra turizme de katkı sağlayacak.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın ve Türkiye’nin en büyük değerlerinden olan Uludağ’ın önemini daha da arttıracak bir projeyi hayata geçirdi. Uludağ’da yetişen endemik bitki türlerini tanıtmak için adına Osmangazi Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya bölgelerinde Endemik Park kuracak. Endemik Park bölgelerinde çeşitli bitki ve canlı türlerinin belirlenmiş olduğu tanıtım alanları yer alacak. Ayrıca, park içerisinde doğa sporları meraklıları için yürüyüş etapları ve spor istasyonları bulunacak. Uludağ’ın tabiî güzelliklerini ortaya çıkararak endemik bitkilerin tanıtımını sağlayacak olan proje, Uludağ’ı sadece kış aylarında değil 4 mevsim kullanılacak hâle getirecek.

Osmangazi Belediyesi, Endemik Park projesi için çalışmalara ilk olarak Sarılan mevkiinden başladı. Bu alana, hem endemik türlerin tanıtılması hem de insanları sağlıklı yaşama teşvik edecek yürüyüş parkurunun kullanıma açılması amacıyla öncelik verildi. 2 kilometrelik yürüyüş parkurunda 14 spor istasyonu bulunuyor. Her istasyonda spor aletlerinin kullanımı hakkında şematik olarak bilgilendirmeye yönelik tabelalar yer alıyor. Sarılan mevkiinde kurulan Endemik Park, birçok endemik bitkiye, karınca yuvalarına, hayvan türlerine, tüflere ev sahipliği yapıyor. Çeşitli noktalara konulan tabelalarla, bu alanı gezen vatandaşlara endemik türler ve diğer canlılar hakkında bilgi veriliyor.

33 endemik tür bulunuyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sarıalan bölgesinde kurulan Endemik Park’ı gezerek incelemelerde bulundu. Uludağ’daki bitkilerin tanıtımı ile ilgili çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Uludağ’da hangi bitkilerin olduğunu bilen kişi sayısı çok azdır. Uludağ’da bulunan 1320 bitki türünün 171 tanesi Türkiye endemiği, 33 tanesi de Uludağ endemiği olarak tespit edildi. Gerek bu bitkilerin tanıtımını yapmak gerekse de Uludağ’ın önemini daha da arttırmak adına Endemik Park projesi büyük önem taşıyor. Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere 4 farklı bölgede oluşturacağımız Endemik Park alanlarında, Uludağ’da yetişen bitkiler yer alacak ve bu parkları gezen vatandaşlar Uludağ’da hangi bitkilerin olduğunu yakından görebilecek. Sarıalan bölgesinde oluşturduğumuz Endemik Park alanının etrafını ahşap çit ile sarıyoruz. Burada yaptığımız çalışmayla, Uludağ’da endemiği bitkilerin yaşatılması ve tanıtılmasını sağlayacağız. Park alanı etrafında yer alan çitlerin üzerine ve yürüyüş parkurundaki birçok noktaya burada yetişen bitkilerin ve çiçeklerin fotoğraflarını koyduk. Resimlerin altında yer alan açıklamalar ile vatandaşlara bu bitki türleri hakkında bilgiler veriyoruz” dedi.

“Uludağ 4 mevsim değer kazanacak”

Daha fazla turisti Uludağ’a çekmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Dündar, “Bu çalışmayla Uludağ, 4 mevsim değer kazanacak. Bu çalışma, bitkiler üzerinde araştırma yapan veya bu tür konuları merak eden kişileri Uludağ’a çekecek. Vatandaşlarımızın park içerisinde gezebileceği ve bitkileri yakından görebileceği parkurlar oluşturuyoruz. Orman içerisinde yürüyüş parkuruyla insanların ormanın zenginliğini yaşamasını sağlıyoruz” diye konuştu.