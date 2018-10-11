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11 Ekim 2018 Perşembe 12:09

Uludere’nin değişmeyen düğün geleneği

Şırnak’ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde yüzyıllar süren düğün geleneği değişmiyor. Davetiye basılmayan beldede, damat 700 haneyi tek tek dolaşarak, düğüne davet ediyor. Düğünler ise ara verilmeden 3 gün 3 gece sürüyor.

Uludere'nin değişmeyen düğün geleneği
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Şırnak’ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde yüzyıllar süren düğün geleneği değişmiyor. Davetiye basılmayan beldede, damat 700 haneyi tek tek dolaşarak, düğüne davet ediyor. Düğünler ise ara verilmeden 3 gün 3 gece sürüyor.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde vatandaşlar, düğün geleneklerini yüzyıllardır yaşatıyor. Düğünlerin coşkuyla yapıldığı beldede, hazırlıklar günler sürüyor. Belde de düğün davetiyesi basılmıyor. Damat, yanına aldığı yakınlarıyla, 700 haneyi tek tek dolaşarak, vatandaşları düğününe davet ediyor. Gelinin ise, at sırtında getirildiği düğünler 3 gün 3 gece sürüyor. Dev kazanlarda yemeklerin pişirilerek, davetlilere ikram edildiği düğünlerde, halay çemberi ise belde meydanını kaplıyor. Düğünlerde gelin ve damada ise binlerce TL ile yüzlerce gram altın takılıyor.

Belde sakinlerinden Bışar Aydemir, geleneklerini devam ettirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Düğünlerimiz 3 gün 3 gece sürüyor. Düğün davetiyelerimiz yoktur. Tüm evlerin ziline basarak düğünlerimize davet ediyoruz. Damat kapı kapı dolaşarak, ‘Düğünüm var buyrun gelin’ diyor. Ortalama düğünlerde 80 bin ile 100 bin TL para toplanıyor. Geline ise altın geliyor” dedi.

Cafer Yıldız ise adetlerinin düğünlerine renk kattığını anlatarak, “Düğünlerimiz mutluluk, huzur ve neşe içinde geçiyor. Çok güzel bir geleneğimiz var” diye konuştu.

Öte yandan, beldede 3 gün 3 gece gerçekleştirilen düğünle dünya evine giren Hasan ve Nahide Aydemir çiftine 67 bin TL ile 560 gram altın takıldı.
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