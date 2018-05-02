İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, "Türk milleti olarak dünyaya anlatmakta belki de en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan biri köklü devlet geleceğimiz, tecrübemizdir’’ dedi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, "Türk milleti olarak dünyaya anlatmakta belki de en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan biri köklü devlet geleceğimiz, tecrübemizdir’’ dedi.

1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde ’’Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu’’ düzenlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nun da katıldığı sempozyumda bir konuşma yapan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, ’’Bu toplantıları bilginin ve tecrübenin sınırlarını aşarak paylaşıma açıldığı küresel eğitim faaliyetleri olarak görüyorum. Türk milleti olarak dünyaya anlatmakta belki de en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan biri köklü devlet geleceğimiz, tecrübemizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi 1923 ama onun öncesinde 623 yıl hüküm sürmüş bir Osmanlı İmparatorluğu var. Bu 623 yıl içinde sürekli bir değişim, gelişim çabası içinde olmuş. Sürekli akan, kesintiye uğramayan, belki şekil veya isim değiştiren ama temel değerler noktasında devam eden bir çizgimiz var’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin küresel anlamdaki öneminin iyice analiz edilmesi gerektiğini belirten İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Geçtiğimiz günlerde jandarmamıza ilk kez üç tane atak helikopteri alındı. Orada da belirtildiği gibi uçağın icat ediliş tarihi 1903. İlk Türk subaylarının uçuş eğitimlerini almak için yurt dışına gönderilmesi 1911. İlk uçak satın alışımız 1912. Tarihimizde bunun gibi daha birçok örnekler verilebilir. Sadece matbaanın ülkemize geç gelmesi üzerinden yapılan milletimizin haberleşme merkezine yapılan olumsuz propagandanın yanlış ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Tüm milletimiz her alanda hızlı, çabuk ve pratik bir teşkilatlanma alışkanlığına ve çağın değişen toplumlarına uyum gayretlerine laiktir. Tüm bu çerçeveden baktığımızda, dünyanın ortasındaki bu ülkenin küresel anlamda ne ifade ettiğini çok iyi analiz etmek gerektiğine inanıyorum. Bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçektir ki Türkiye, oldukça iddialı bir noktada bulunmaktadır. Biraz önce ifade ettiğim karakteristik özellikler, köklü devlet ve kurum kültürleri, esasen önemli ölçüde bu coğrafyanın yüklediği sorumlulukların bir neticesidir. Eğer burada yaşamak zorundaysanız güçlü olmak, teyakkuzda olmak, birçok sorunla eş anlamlı olarak uzlaşmak zorundasınız.’’

Müsteşar İnce, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında önemli değişikliklerin yapıldığını kaydederek, ’’Bunlardan en dikkat çekeni de İçişleri Bakanlığı yapısında gerçekleşmiştir. Özellikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlanması, bu kurumlarda eğitimlerin de Jandarma ve Sahil Güvenlik Haberleşme Başkanlığı altında gerçekleşmesiyle bana sorarsanız iç güvenlik noktasında taşlar tam yerine oturmuştur. Terör, uyuşturucu ticareti, asayiş hizmetleri ve trafik hizmetlerinin tamamı bunlarla ilgili bütün kurumlar tek bir bakanlık çatısı altında toplanmıştır. Bu birleşme önemli bir etkinlik ve verimlilik artışına yol açmıştır’’ dedi.

Bakanlıktaki köklü kurumların birbiriyle bağlantılı olmasının toplam faydayı arttırdığını vurgulayan İnce, Türkiye’de uyuşturucu operasyonu sayısı 2016’da 86 bin 630 iken, 2017 yıl sonu itibariyle yüzde 45’lik bir artışla 118 binlere çıktığını söyleyerek, ’’Göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak 2011-2016 arasındaki sürede toplam 13 bin 611 kişi yakalanmıştır. Dolayısıyla Bakanlığımızdaki bu köklü kurumların birbirleriyle bağlantılı olması toplam faydayı arttırmıştır. Bir hedef ve beklenti tarifi yapmam gerekirse Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımızın köklü geçmişlerinin doğru tarif edilmesi, bu geçmişteki gizli hazinelerin, fikirlerin, tecrübelerin ortaya konulması ve yeni bir gelecek inşa ederken bizlere temel oluşturabilecek yaklaşımların analitik gerçeklerle de desteklenerek ortaya konulabilmesi bizlerin en büyük beklentisidir. Çünkü Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak verdiği mücadele aslında bir küresel bir mücadeledir. Sizler de bugün bu mücadeleye bir katkı sunmuş oluyorsunuz. Fikir olmadan, bilgi olmadan, analitik düşünce olmadan modern dünyada ulaşabileceğiniz hedefleriniz çok sınırlıdır’’ şeklinde konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ise, ’’Bu sempozyum geçmişten bugüne jandarmanın tarihine ışık tutarak ulusal kimliğin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca sempozyumun bir diğer hedefi ise jandarma ve sahil güvenlik tarihinin bilimsel bir zeminde araştırılmasını teşvik etmektir. Bu sempozyumla önemli bir farkındalık oluşturulup, bundan sonra jandarma ve sahil güvenlik tarihiyle ilgili önemli çalışmalara katkı sağlayacağını düşünmekteyim’’ diye konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, akademide 6 bin 287 subay ve astsubay öğrencisinin eğitime devam ettiğini belirterek, fakültenin 2017 yılında hazırlık sınıfıyla başlayıp, ilk mezunlarını 2022 yılında vereceğini ifade etti. Ayrıca fakültenin en önemli ayağının öğrenci yetiştirmek olduğunun altını çizen Tuğgneral Kurtoğlu, sorun alanlarına çözüm önerileri getirebilecek, akademisyen yetiştirip bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmanın da akademinin en önemli görevlerinden birisi olduğunu kaydetti.