‘Uluslararası İletişim Sempozyumu’na rekor katılım

Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen 16. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu 8 ülkeden 350’ye yakın akademisyeni bir araya getirdi.

16. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu bugün yapılan oturumlarla sona erdi. 25 Nisan günü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde başlayan sempozyuma 8 ülkeden ve 70’den fazla üniversiteden yaklaşık 350 akademisyen katıldı. İletişimciler ile akademisyenler arasındaki diyaloğu geliştirmeyi ve iletişim sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan sempozyum 16 yıldır Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve University of Texas at Austin tarafından dönüşümlü olarak düzenleniyor. Geçen yıl Aralık ayında hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Demiray anısına düzenlenen sempozyumda 8’i İngilizce 50’ye yakın oturum yapılırken katılımcılar da 220’den fazla bildiri sundu. Beş farklı salonda gerçekleştirilen sempozyumda katılımcılar gazetecilik, fotoğrafçılık, reklamcılık, halkla ilişkiler, radyo, sinema ve televizyon, iletişim kuramları, iletişim fakültelerinde eğitim, etik gibi iletişimin pek çok alanında günümüzdeki durum ve geleceğe ilişkin olarak çalışmalarını paylaştı. Sempozyumda özel sunumların yanı sıra bir konferans ve iki de sergi yer aldı. Akademisyen yazar Dr. Oytun Erbaş 25 Nisan günü “Çok Yönlü Beyin” başlıklı bir konferans verirken, sempozyumunun tarihi anlatan bir sergi ile darbe dönemlerinden basından örneklerin yer aldığı iki ayrı sergi de izleyicilerle buluştu.

Yapılan oturumlarla tamamlanan sempozyum kapanış töreninde konuşan Sempozyum Kurucu Eş Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel, katılımın beklentilerin ötesinde bir rakama ulaştığını ve katılımcı sayısının 350’ye yaklaştığını söyledi. Sempozyumda son derece başarılı çalışmaların yer aldığını belirten Prof. Dr. Yüksel, etkinliğin başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende daha sonra sempozyumun düzenlenmesine görev alan akademisyenler, hakem öğretim üyeleri ve organizasyon çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi.