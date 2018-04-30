“Uluslararası Kosova Türkolojisinin 30. Yılı Sempozyumu” düzenleniyor

Türk Dil Kurumunun desteğiyle Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 3-4 Mayıs’ta Piştine’de “Uluslararası Kosova Türkolojisinin 30. Yılı Sempozyumu” düzenlenecek.

Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1988 yılında öğretim faaliyetine başladı. Kurulduğu dönemde Yugoslavya içerisinde eğitim dilinin Türkçe olduğu ikinci yükseköğretim kurumu olup, Balkan Türkolojisi alanında önemli çalışmalara imza attı. Sempozyum ile bölümün kuruluşunun 30. yılında hem Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan) hem de Türkiye’den Türk dili ve edebiyatı alanında çalışmalar yapıp Türklük bilimine hizmet etmiş 40 kadar bilim adamı ve araştırmacı bir araya gelecek. Sempozyumda Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Balkanlar’da Türkçe öğretimi, Balkanlar’da Türk varlığı gibi konular 3 Mayıs’ta üç oturumda ele alınacak. Sempozyumun ikinci günündeyse Priştine Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 30. yılına ithafen kutlama oturumu düzenlenecek. Sonrasındaysa sempozyum heyeti Sultan Murat Türbesi’ni ziyaret edecek.

Sempozyumun açış konuşmalarını Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Priştine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marjan Dema, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç’ın yapması bekleniyor.