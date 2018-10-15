Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’ne “Derviş”li kapanış

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali, Ziya Azazi’nin “Derviş” adlı gösterisiyle son buldu.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali sona erdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen gösteriye sanatseverler ilgi gösterdi. 11 Ekim’de başlayan ve dört gün süren 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin kapanışında, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, davetlilere teşekkür ederek, "Bu festivali diğer festivallerden farklı kılan, farklı disiplinlerle de şiiri buluşturmamızdır. Şiirden yola çıkılarak çekilen film gösterileri, bestelenen şiirler ve dans gösterisi. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali böyle bir festival olmaya devam edecek" diye konuştu.

Zorlu bir performans sergileyen Azazi ayakta alkışlandı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına sanatçıya plaket takdim etti. Usta sanatçı Ziya Azazi de plaketi, izleyiciler arasında bulunan anne ve babasına vererek duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Festival dört gün boyunca 14 şairi halkla buluşturdu. Türkiye, Hollanda, Hindistan, Hırvatistan, Makedonya ve Ukrayna’daki Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kenti Mykolaiv’den gelen şairlerin şiirleri, şehrin farklı noktalarında yankılandı.