Ankara Kalkınma Ajansı tarafından uluslararası öğrencilere yönelik Dış Ticaret Eğitimi verilecek.

Başkent’te yaşayan ve sayıları 14 bini geçen uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerinin yanında, ticari faaliyetler hakkında da bilgi sahibi olmalarını amaçlayan proje ile Ankara’nın ticaret hacmi ve potansiyeli tanıtılacak. Farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler proje kapsamındaki eğitimlerle teorik, uygulamalı ve teknik olarak dış ticaret konularında eğitilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenecek programda Ankara’da eğitim görmekte olan uluslararası 50 öğrenciye, alanında uzman eğiticiler tarafından toplamda 90 saatlik dış ticaret eğitiminin verilmesi planlandı. Eğitimlerin yanı sıra uluslararası öğrencilere Ankara kültürünü ve sanayisini tanıtmak amacıyla, Ankara’da dış ticaret yapan ya da yapma potansiyeli olan şirketlere teknik ve kültürel gezilerin düzenleneceği, dış ticaret alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşların ziyaret edileceği, sosyal etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.