Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı Ankara’da yapılacak

“Türkiye, Rohinga Müslümanlarının içinde bulunduğu insani krizin çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkılarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ülkemizce, bölgede insani koşulların iyileştirilmesine yönelik güçlükleri ele almak amacıyla fikirdaş ülkeler ile bölgede etkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 6 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da ’Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı’ düzenlenecektir. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı, AFAD, TİKA ve Kızılay’ın yanı sıra sahada çalışan Türk Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de yer alacaktır.”

Dışişleri Bakanlığından ’Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı’na ilişkin yapılan açıklama şöyle:

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