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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:10

Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı Ankara’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, 6 Temmuz’da Ankara’da ’Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı’nın düzenleneceğini bildirdi.

Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı Ankara'da yapılacak
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Dışişleri Bakanlığı, 6 Temmuz’da Ankara’da ’Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı’nın düzenleneceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından ’Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı’na ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye, Rohinga Müslümanlarının içinde bulunduğu insani krizin çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkılarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ülkemizce, bölgede insani koşulların iyileştirilmesine yönelik güçlükleri ele almak amacıyla fikirdaş ülkeler ile bölgede etkin uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 6 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da ’Uluslararası Rohinga İstişare Toplantısı’ düzenlenecektir. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı, AFAD, TİKA ve Kızılay’ın yanı sıra sahada çalışan Türk Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de yer alacaktır.”
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