Uluslararası Türk Akademisi’nden UNESCO’da ’Kaybolan Türk Dilleri’ forumu

Uluslararası Türk Akademisi, UNESCO’nun Fransa’nın başkenti Paris’teki genel merkezinde, “Manevi Yenilenme ve Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe Türk Dili” konulu uluslararası forum düzenledi.

Uluslararası Türk Akademisi, UNESCO’nun Fransa’nın başkenti Paris’teki genel merkezinde, Türk halklarının ortak değerlerini araştırıp tanıtmak amacıyla UNESCO’nun “Mirası Korumak, Tanıtmak ve Devam Ettirmek” programına katkıda bulunmak üzere “Manevi Yenilenme ve Kültürel Miras: Geçmişten Geleceğe Türk Dili” konulu uluslararası forum düzenledi.

Forum, Türk dünyasının değerlerini araştırmak ve tanıtmak amacıyla “Türk Yazıtları”, “Türk Dili ve Edebî Kültürel Değerler”, “Türk Dillerinin Kullanıldığı Alanlar” üzerine 3 oturum halinde gerçekleştirildi. Oturumlarda, ABD’den Timur Kocaoğlu, Türkiye’den Osman Fikri Sertkaya, Rusya’dan İgor Kızlasov, Kırgızistan’dan Kadyrali Konkobayev ve Almanya’dan İrina Nevskaya gibi uluslararası düzeydeki araştırmacılar, Türk yazıtları, Türklerin kullandığı yazılar, çağdaş Türk dilleri ve kullanım alanları, özellikleri, tehlike altındaki ve kaybolmaya yüz tutan Türk dilleri gibi önemli konularla ilgili bildiri sundu.

Uluslararası etkinliğe 16 ülkeden bilim, kültür ve siyaset adamları ile diplomatlar katıldı. Bununla birlikte, dilleri tehlike altındaki Sarı Uygur, Şor, Tıva, Altay, Karay, Kaşkay, Nogay gibi Türk halklarının temsilcileri de foruma katılım sağladı. Etkinliğin, Türk bilgelerinin ebedi taşlara kazıyıp yazdıkları gibi “Bin yıllık bilgimiz ve izimiz kalsın” amacıyla organize edildiği açıklandı.

UNESCO’daki toplantıya katılan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, toplantıyla ilgili bilgileri İHA’ya değerlendirdi. Kaçalin, "Merkezi Kazakistan’da bulunan Türk Bilimler Akademisi, kaybolmakta olan diller üzerine geçen sene Türkiye’de bir toplantı yapmıştı. Bunun milletlerarası platforma taşınılması düşünüldü ve UNESCO bünyesinde, burada Paris’te toplanıldı. 250 kişiden 80 bin kişiye kadar konuşulan ve kaybolmakta olan diller, Kırım Kazakçası, Tıvaca, Altay’daki bazı Türk dilleri de bunların içerisindedir. Bunların ortak meselelerini konuşmak üzere burada bulunuyoruz" dedi.