Uluslararsı Af Örgütü, “Suriye’deki yıkımdan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon sorumlu“

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’de yürütülen operasyonun sonucu oluşan büyük yıkımdan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonunu sorumlu tuttu.

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’deki yıkımdan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonunu sorumlu tuttu. Af Örgütü, Suriye’nin Rakka kentinde oluşan yıkım ve sivil ölümlerin sorumluluğunu ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyonun alması ve soruşturma açılması gerektiğini açıkladı.

Af Örgütü yayınladığı raporda, “ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon, sadece Rakka’da 100 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti ve buna rağmen öldürdüğü kişilere karşı sorumluluğunu almaktan kaçtı” dedi.

Koalisyon geçtiğimiz Ağustos ayında, 2014 ve 2018 arasında Suriye ve Irak’ta düzenlenen saldırılarda bin 114 sivilin öldürüldüğü, ancak insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, bu rakamın daha büyük olduğu belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’deki koalisyonun saldırılarında 3 bin 300 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2014’den 2017 yılına kadar devam eden ve uluslararası koalisyon tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 674 çocuk ve 504 kadın olmak üzere 2 bin 286’dan fazla Suriyeli’nin ölümünü belgeledi.

Öte yandan DEAŞ’tan temizlenen Rakka’da hala yıkılan ve hasara uğrayan beldeler inşa edilmedi.