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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:09

UMED’ten Gazeteci Kaşıkçı için çağrı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Suudi Arabistan yönetimine karşı muhalif yazılarıyla tanınan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan 2 Ekim’den bu yana haber alınamamasını ve Başkonsoloslukta öldürüldüğü yönündeki iddiaları büyük bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi. UMED’ten yapılan yazılı açıklamada 4 Ekim’den bu yana Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, savcılık ve emniyet yetkilileriyle de temas halinde olunduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UMED'ten Gazeteci Kaşıkçı için çağrı
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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Suudi Arabistan yönetimine karşı muhalif yazılarıyla tanınan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan 2 Ekim’den bu yana haber alınamamasını ve Başkonsoloslukta öldürüldüğü yönündeki iddiaları büyük bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi. UMED’ten yapılan yazılı açıklamada 4 Ekim’den bu yana Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, savcılık ve emniyet yetkilileriyle de temas halinde olunduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UMED yönetimi olarak tüm iddialar ve süreç hakkında yürütülen çalışmalar ve başlatılan soruşturmayı da takip ediyoruz.Evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı’nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmaması ve kendisinden bugüne kadar haber alınamaması, Başkonsolosluk yetkililerinin uluslararası krize sebebiyet olacak düzeyde olan konu hakkında halen tatmin edici açıklamalarda bulunmaması, Başkonsolosluk yetkililerinin, konsolosluğun kapısını bugüne kadar Türkiye’den gazetecilere açmaması, yönlendirilen soruları cevapsız bırakması, Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki kameraların çalışmadığının iddia edilmesi, giriş- çıkış görüntülerinin paylaşılmaması, 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul’a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları yönündeki iddialar; kaygı ve endişelerimizi artırıyor. Olay daha da derinleşmeden, uluslararası hukuk çiğnenmeden, yeni krizlere kapı aralamadan, en temel insan hakları ihlali olan yaşam hakkına kast edilmeden, Suudi Arabistan’dan açıklama bekliyoruz. Tekrar belirtiyoruz; Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinden endişeliyiz ve tüm ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile insan hakları örgütlerinden duyarlılık bekliyoruz".
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