UMKE’nin tatbikatı nefesleri kesti

9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı, Kastamonu’da 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu’nun Abana ilçesine bağlı Hacıveli Koyu girişinde gerçekleştirilen kampta, Kastamonu’nun yanı sıra Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat’tan gelen gönüllü 150 sağlık çalışanı eğitime tabi tutuldu. Tatbikatlarda senaryo gereği çoklu yaralanmalarda olay yeri yönetimi, olay yeri güvenliği, arazide kriz anını yönetme, doğru zamanda uygun sağlık merkezine hasta nakli gibi konular canlandırıldı. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de dağcılık konusunda destek verdiği eğitim, başarıyla tamamlandı. Eğitim ve tatbikatlarda Abana Belediyesi ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenlemesi konusunda destek verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının da katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı

Abana ilçesinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikata 150 UMKE gönüllüsünün yanı sıra Ankara UMKE, Kastamonu AFAD, Kastamonu JAK ve Jandarma İz Takip Köpek Unsuru, Kanyon Araştırma Derneği (KAD), Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK), İnebolu TCSG-96 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı.

Tatbikat öncesinde çevre güvenliği alındı. Protokol üyelerinin ve vatandaşlarında yakından takip ettiği tatbikatta ilk olarak senaryo gereği bilinmeyen bir varilin sahile vurması ve bu varile de meraklı vatandaşın temas etmesi canlandırıldı. UMKE ekipleri, varilde kimyasal madde olabileceğini değerlendirerek özel kıyafetler girerek varile temas eden vatandaşı özel ilaçlarla dezenfekte ettikten sonra hastaneye kaldırılmasını sağladı. Bu esnada UMKE ekipleri, varile dokunan vatandaşın yakınları ile de mücadele etti.

İnebolu TCSG-96 Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da katıldığı diğer tatbikatta UMKE ekipleri, senaryo gereği denizde boğulan iki vatandaşın kurtarılmasını canlandırdı. Bir balıkçı teknesi tarafından tekneye çıkartılan vatandaşın botla sahile çıkartılması sağlandı. Ayrıca denizde boğulma tehlikesi geçiren diğer vatandaş ise, dalgıçlar tarafından kurtarılarak bota bindirildi. Yüzme tehlikesi geçiren iki vatandaşta sahile getirilerek başarılı bir şekilde ambulansa bindirildi.

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki kazazedeler kurtarıldı

Diğer tatbikatta da senaryo gereği uçuruma yuvarlanan iki otomobildeki kazazedeler kurtarıldı. İlk olarak otomobilde sıkışan yaralılara Abana Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek araçta sıkışan kazazedeleri kurtardı. Daha sonra Kastamonu AFAD ekipleri, uçurumdan ip yardımıyla kendilerini sarkıtarak yine ip yardımıyla kazazedelerin bulunduğu sedyeyi uçurumdan başarıyla çıkarttı. Uçurumdan ip yardımıyla kurtarılan kazazedeler, kayalıklarda bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İz takip köpekleriyle kayıp vatandaşlar bulundu

Son tatbikata da Jandarma İz Takip Köpek Unsuru, Kanyon Araştırma Derneği (KAD) ile Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği de (KADASK) katıldı. Senaryo gereği ormanlık alanda kaybolan kadın, ilk olarak iz takip köpekleri yardımıyla bulundu. Ağır yaralı halde bulunan kadın, dağdan sarkıtılan ip yardımıyla uçurumdan aşağıya indirilerek ambulansa teslim edildi. Bu esnada kadının yakınlarıyla da ekipler mücadele etmek zorunda kaldı.

“Acil durumlarda devletimizin bütün kurumları artık vatandaşımızın yanında”

Acil durumlarda devletin bütün kurumlarının artık vatandaşının yanında olduğunu söyleyen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Acil durumlarda müdahale eden birbirinden farklı kurumlarımız var. Bunlardan bir tanesi AFAD, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı UMKE ve belediyelerimiz. Herhangi bir afet durumunda ya da herhangi bir kaza yaşandığında müdahale edebiliyorlar. Bu kurumların hem birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışması adına hem de yapacakları işi uygulamalı olarak eğitimini almak adına bu tatbikat burada planlandı. Üç gündür burada uygulamalı olarak burada devam ediyordu. Son olarak tatbikatı yaparak sonlandırdılar. Bu üç gün boyunca aldıkları eğitimin ürünlerini de bizlere izlettirdiler. Tatbikat, başarılı bir şekilde icra edildi. İnşallah onlara ihtiyaç olmaz, ümidiz o ama ihtiyaç olduğunda da gördüğünüz gibi artık bundan 3-5 yıl önce il merkezlerinde bile olmayan imkanlar artık ilçelere kadar ulaşabilecek duruma geldik. Bu konuda da şunu söylemeliyim ki gerçekten aldığımız oldukça önemli bir mesafe. Herhangi bir kaza yaşandığında artık insanların devletin bütün kurumlarının el ele birlikte koordineli bir şekilde yanlarında olduğundan emin olmaları gerekiyor. İnşallah onlara ihtiyaç olmaz. Tatbikatta ve hazırlamasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlar, bu işe gönüllü olarak dört elle sarılmaya devam ettiği sürece çok daha fazla mesafeleri alacağımıza inanıyorum” dedi.

Vali Karadeniz, açıklamasının ardından telsiz anonsuna girerek tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.

Programın ardından eğitimlere katılan ve tatbikatı başarıyla tamamlayan sağlık çalışanı gönüllülerine sertifika verildi.