Ümraniye’de 15. Geleneksel Sünnet Şöleni

2004’ten beri Ümraniye’de yaklaşık 25 bin çocuğu sünnet ettiren Ümraniye Belediyesi bu yıl da 1.215 Ümraniyeli çocuğu sünnet ettirerek, 15. Geleneksel Sünnet Şölenini gerçekleştirdi. Şölende doyasıya eğlenen çocuklar, gösterileri ilgiyle izlerken, Ümraniye Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Ümraniye Belediyesi, bu yıl da sünnet ettirdiği 1.215 çocuk için Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda büyük bir ‘Sünnet Şöleni’ gerçekleştirdi. Birbirinden güzel etkinliklerle dolu şölene büyük ilgi gösteren Ümraniyeli çocuklar, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nı doldurdu.Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Seslendirdikleri birbirinden güzel Mehter Marşları ile büyük beğeni toplayan Mehter takımı, yalnızca çocuklardan değil, ailelerinden de yoğun ilgi gördü. Daha sonra İbiş tiyatro oyunu sergilendi. Ardından Goncagül ilahi grubu sahne aldı. Daha sonra yine Goncagül ekibi Hacivat, Karagöz oyununu sergileyerek çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.Ümraniye Santral Etkinlik Alanında dört ayrı noktaya kurulan stantlardan hediyelerini alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, iki ayrı noktaya kurulan stantlarda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Programın sonunda Ümraniye Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara, Belediyenin kurduğu stantlarda bugünün hatırası olarak kol saati hediye edildi.

Sünnet şöleninde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, “Bugün hepimiz için özel bir gün. Bugün sünnet düğünlerini birlikte yapıyoruz. Bunu Ümraniye Belediyesi olarak bir şölene dönüştürmenin mutluluğunu, hazzını siz anne ve babalarıyla birlikte yaşıyoruz. Bu sünnet düğünü, bunun idraki ve sevinci içerisinde belediyemizin çok kıymetli ilgili birimi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün değerli başkan yardımcısı ile müdürümüzü ve bütün personelimizi bu şölene kadar bütün hazırlıkları sürdürmek üzere sıkı bir takip yaptılar. Bu hassasiyetlerinden ve dikkatinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu yavrularımız müracaat ettiler. Sünnet olmak istediklerini anne ve babaları beyan ettiklerinde onları belediyemizin anlaşmalı olduğu ve yıllardan bu yana tecrübeli olan hastane ile tahlillerini yaptılar. Onları hijyen ortamda, toplu bir şekilde değil, kısım halinde bir aydan beri devam eden süreçte bir kısmı sünnet oldu. Çok az bir kısmı 2 günlük bir konudan sonra inşallah bu işlemler bitecek” diye konuştu.