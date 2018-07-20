Ümraniyeli çocukların tarih gezisi

Ümraniye Belediyesi, belediye yaz okulu kapsamındaki bilgi evlerine üye çocukları düzenlediği geziyle Panorama 1453 tarih müzesine götürdü.

Ümraniye Belediyesi yaz tatilini İstanbul’da geçiren çocuklar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye yaz okulu kapsamındaki bilgi evlerine üye çocukları düzenlediği geziyle Panorama 1453 tarih müzesine götürdü.

Ümraniyeli çocuklar yaz tatilinde gezerken öğrenmeye devam ediyor. Çocuklar, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinin; top sesleri, mehter marşları ve at seslerinin efektinin verilerek anlatıldığı panoramik bir müze olan ve Topkapı Parkı içerisinde yer alan Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni gezerek adeta bir tarih yolculuğuna çıktı.

Panorama 1453 Müzesindeki tarihsel ve kültürel geziye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaz tatilinde hem gezip hem öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar gezi sonunda memnuniyetlerini dile getirdi.