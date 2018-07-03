UMTİK 2018 Kongresi Eskişehir’de başaldı

Bu sene 18’incisi düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTİK 2018) Eskişehir’de başladı.

Kentteki bir otelde başlayan kongrenin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kurum ve kuruluş ile belediyelerin temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen kongrede gelişmiş imalat prosesleri ile bu proseslerde kullanılan makina ve malzemeler ele alınırken, kurumlar ise ürettikleri yazılımları tanıtacak. Bugün açılış konuşmaları ve panel ile başlayan kongre, sonraki günlerde gerçekleştirilecek yazılım tasarım seminerleri ile devam edecek.

“Eskişehir ilklerin şehri”

Kongrenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir’in bir ilkler şehri olduğunu söyleyerek, “UMTİK 2018 Kongresi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve 18’incisi düzenlenen bir kongreyi tertip etmek düzenlemek çok kolay bir faaliyet değil. Eskişehir’de düzenlenmiş olmasından dolayı da ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Eskişehir tabii ki ilklerin şehri. Eskişehir’in öne çıkan bazı sektörleri var. Havacılık gibi raylı sistemler gibi seramik sektörü gibi sanayi gibi beyaz eşya sektörü gibi. Eskişehir’e damga vuran sektörler var. Tabi ki üniversitelerde hem şehre öncü olmak durumunda hem de şehrin dinamik yapısını ayakta tutacak araştırma yapısını sunmak ve şehirdeki paydaşlarla sektörle el ele bunu geliştirmeye çalışmak durumundalar” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir çağın eşiğinde bulunuyoruz”

Düzenlenen panelin moderatörlüğünü yapan Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ise yeni bir çağın eşiğinde bulunulduğunu belirterek, “Ateşin bulunuşundan, tekerleğin bulunuşundan daha sonra sanayi devrimine kadar böyle her yeni teknolojinin hayatımıza girişinde, yeni bir ekonomik düzen, yeni bir siyasi düzen, yeni toplumsal katmanlar onu izliyor. Sanayi devriminden daha önce öyle olmayan bir işçi sınıfı ortaya çıktı. Yeni bir çağın eşiğinde bulunuyoruz. Burada endüstri 4.0 denilen şey enformatik çağ bunlar işin görünür yanı. Bunlar işin hakikaten ilk işaretleridir. Büyük değişimin ilk işaretleridir. Ben bu büyük değişimi aşağı yukarı 150 yıllık dönemin sona ermeye başlaması olarak görüyorum. Petrol çağı bitiyor. Enerjiciler daha çok diyor ki, şu kadar daha petrol yatakları var, bu kadar daha gaz yatakları var. Şimdi bu son derece miyop bir bakıştır. Bu böyle ölçülmez. Buna en iyi cevabı Suudi Arabistan’daki petrol bakanı Zeki Yamani vermiştir. Bu sorulduğunda Zeki Yamani ‘beyler taş devri taşlar bittiği için bitmedi. Petrol devri de petrol bittiği için bitmeyecek. Sadece artık onun ötesine geçiyoruz’ demiştir” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen panel ile devam ederken kongre, diğer günlerde yapılacak olan yazılım tanıtım seminerleri ile devam edecek.