Üniversite adayları dikkat

Gözler ÖSYM’den gelecek sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. YKS, TYT, YDT ve AYT sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler YKS sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

Gözler ÖSYM’den gelecek sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. YKS, TYT, YDT ve AYT sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler YKS sonuçlarını AİS üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine AİS üzerinden alınacak.

Tercih robotu ile tercihler kolaylaşacak

Üniversite adaylarının hem hızlı hem de en gerçekçi cevabı alabilmesi için özel olarak geliştirilen Study-Away tercih robotunu ( http://www.studyaway.com/tr/tercih-robotu) kullanması yeterli olacak. Yeni geliştirilen Study-Away tercih robotunu kullanan adaylar, bir tık ile puanının hangi üniversite ve bölümlere yettiği bilgisine ulaşabilecek. Üstelik hiç zaman kaybetmeden, ekrana gelecek linklere tıklayarak girebileceği üniversite ve bölümlerle ilgili bilgiye de sahip olabilecek.

Study-Away’in en önemli özelliklerinden biri, kullanıcılardan hiçbir kişisel bilgi talep etmeksizin hizmet vermesi.

Amaç 2.5 milyon gencin tercih stresini atlatmasına destek olmak

Robotu geliştiren Study-Away sitesinin kurucu ortaklarından Gençoğlu ailesinin girişimci yeni kuşak üyeleri Mümin ve Alihan Gençoğlu ile eğitim danışmanları Ceren ve Ali Yücad, bu tür yeniliklerle üniversite sınavına giren 2.5 milyon gencin stresini bir nebze olsun azaltmayı hedefliyorlar. Kurucuların temel görüşü, "Bugüne kadar geliştirilen üniversite arama sitelerinden farklıyız çünkü biz her alanın uzmanından yararlandık ve Türkiye’nin en donanımlı eğitim sitesini yaptık" cümlesiyle özetleniyor.

Çünkü Study-Away tercih robotunu deneyen her aday, saniyeler içinde gerçeğe en yakın yanıtı alacaklarını bizzat deneyimleme şansına sahip. Ayrıca, eski mezunların yorumlarını okuyarak en net ve gerçekçi bilgiye ulaşmış oluyorlar.

Study-Away hakkında genel bilgi

Gençoğlu ailesinin üçüncü kuşak temsilcileri Mümin Gençoğlu, Alihan Gençoğlu ile Horizon Istanbul’un kurucusu Sedef Yücad önderliğinde Yücad ailesinin yeni nesil liderleri Ceren Yücad, Ali Yücad ve beraberlerindeki Sorsware Yazılım şirketinin birleşmesiyle kurulan organizasyon, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin eğitim, öğretim bilgilerine erişimine ve bağlantılı öğrenim araçlarını kullanımına ücretsiz uzaktan ulaşımlarını sağlayabildikleri yeni nesil bir Global İnternet Eğitim Portalı olan Studyaway.com’u hizmete açtı.

Studyaway.com dünya üzerindeki 23 bini aşkın sayıda üniversiteyi içeren veritabanı ile başta İngilizce olmak üzere Türkçe, Arapça, Farsça, Çince, Rusça, Hintçe, İspanyolca, Portekizce, Almanca dillerinde öğrenciler, ebeveynler, akademisyenler ve ilgili kişilere üniversite eğitimine ilişkin bilgi imkanları ve iletişim rehberliği aracılığı hizmetleri sunuyor. Study-Away bu özelliğiyle dünyadaki ilk ve tek sosyal alan.

Study-Away, Türkiye’de de üniversitelerin benzerliklerini ve ayrıcalıklarını dünyadaki ülkelerdeki öğrencilere tanıtarak ülkemizdeki üniversitelere olan talebi arttırarak, yurtdışına ülkemizden giden ve yurtdışından ülkemize gelen öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca en olumlu tecrübe ve paylaşımlara sahip olmalarına ve eğitim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip etmelerine de imkan sağlıyor.