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27 Nisan 2018 Cuma 16:36

Üniversite öğrencileri omurilik felcine dikkat çekmek için koştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ndeni 40 öğrenci, omurilik felcine dikkat çekmek için bir koştu etkinliği düzenlediler.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içindeki Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağı önünde start alan koşu yaklaşık...

Üniversite öğrencileri omurilik felcine dikkat çekmek için koştu
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ndeni 40 öğrenci, omurilik felcine dikkat çekmek için bir koştu etkinliği düzenlediler.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içindeki Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağı önünde start alan koşu yaklaşık 1 kilometrelik yarışın ardından son buldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dağcılık Kulübü ve bir içecek firması işbirliğinde gerçekleşen koşuda 40 öğrenciye sponsor firma içeceği dağıtıldı.

"Omurilik zedelenmelerinden dolayı koşamayan insanlara farkındalık yaratmak istedik"

Koşu sonrası birinci gelen ve etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dağcılık Kulübü Başkanı Kerem Kökdamar, “Biz bugün burada bir etkinlik düzenledik. Bizler bugün burada omurilik zedelenmelerinden dolayı koşamayan insanlara farkındalık oluşturmak istedik. Bugün de biz bu farkındalığı yeterince kattığımızı düşünüyoruz. Buraya katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"6 Mayıs’ta İzmir’de yapacağımız koşunun minik bir versiyonunu Bilecik’te yaptık"

Sponsor firma yetkilisi Fatih Saruhan ise, bu koşunun 6 Mayıs’ta İzmir’de düzenlenecek olan koşunun küçük bir versiyonu Bilecik’te gerçekleştirdiklerini söyledi. Saruhan, omurilik zedelenmelerine karşı farkındalık oluşturmakve bu hastalığı ilerletmemek daha da geriletmek için kurulmuş bir vakıfla iş birliği içinde olduğunu anlattı.

Öğrenciler etkinlikten memnun

Etkinliğin bu zamana kadarki yapılan en güzel etkinlik olduğunu söyleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Melike Güntepe ise, “Bu zamana kadarki yapılmış etkinlikler arasında beğendiğim bir etkinlikti" dedi.

Etkinliğin devamının gelmesini isteyen öğrenci Seda Karataş ise, “Bu zamana kadar böyle etkinliklerin olması gayet güzel. İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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