Üniversitede balık ekmek izdihamı

Türkiye’deki balık tüketiminin artırılması ve önemine dikkat çekilmesi amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Balık Ekmek Şenliği’nde, öğrencilere bu bu kez balık tutmayı değil balık yemeyi öğrettiler. SDÜ 19 Mayıs Amfisi Öğrenci Meydanı’nda kurulan stantlarda yapılan balık ekmekler, uzun kuyruklar oluşturan binlerce öğrenciye ücretsiz olarak dağıtıldı.

Türkiye’deki balık tüketiminin artırılması ve önemine dikkat çekilmesi amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Balık Ekmek Şenliği’nde, öğrencilere bu bu kez balık tutmayı değil balık yemeyi öğrettiler. SDÜ 19 Mayıs Amfisi Öğrenci Meydanı’nda kurulan stantlarda yapılan balık ekmekler, uzun kuyruklar oluşturan binlerce öğrenciye ücretsiz olarak dağıtıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Ürünleri Fakültesi İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği ile üretici firmalar işbirliğinde gerçekleştirilen 2.Balık Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar doyasıya balık ekmek yerken, alana gelen bazı öğrenciler de öğle vaktine denk gelen zamanda karnını doyurdu. Balık Ekmek Şenliği’nde ayrıca, yöresel halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi.

"Balığın tüketilmesinin teşviki için önemi vurgulamak adına ikinci kez düzenledik"

SDÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Savaş, "Isparta’da sektördeki ileri gelen temsilcilerimizle birlikte alabalık üretiminde önde gelen bir bölgeyiz. Bu nedenle sektörümüz ve üniversitemiz işbirliğinde, böyle bir etkinliği öğrencilerimize sağlıklı beslenmeyi vurgulamak adına, aynı zamanda sağlıklı bir protein kaynağı olan balığın halkımız tarafından tüketilmesinin teşviki, onlara bunun önemini vurgulamak anlamında bu etkinliği önemsedik ve ikinci kere düzenledik. Burada önemle vurgulamak istediğim bir konu var; gerek doğal balık gerekse kültür balığı, besinsel değeri açısından hiçbir farklılığı olmayan oldukça besleyici en önemli protein kaynağını oluşturuyor. Kültür balığının da tüketimi konusunda daha bilinçlendirmek adına bu etkinlikte biz, kültür balığı alabalığımızı öğrenci ve misafirlerimize sunarak, bunu da vurgulamak istedik. Çünkü balık, omega 3 açısından besleyici, vitaminler ve mineraller açısından zengin, insan sağlığı açısından en önemli protein kaynağı. Bugün burada bunun için bir araya geldik. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin üniversite ve sektör işbirliğiyle gerçekleştirilmesi açısından da ayrı bir öneme sahip olduğuna değinen Dekan Savaş, katkı sunanlara teşekkür ederek, öğrencilerin de etkinlikte hem eğlendiklerini hem de yeni şeyler öğrendiğini iletti.

"Amaç Türkiye’deki su ürünü tüketimini Avrupa ve dünya ortalamasına çıkarmak"

Isparta’da yaklaşık 5 bin tona yakın kültür balığı üretildiğini ve bunun da tamamına yakınının alabalık olduğunu ileten Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Mustafa Aydemir, zaman zaman katıldıkları çalıştaylarda Türkiye’deki balık tüketim oranının dünya ortalamasının çok altında olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. SDÜ-birlik ve üretici işbirliğiyle bu tür etkinlikler düzenleyerek, Türkiye’yi Avrupa ve dünya ortalama

tüketimine yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Aydemir, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İhracatın artırılması için destek sürecek

SDÜ’deki etkinliğin düzenlenmesine sponsor olan üretici firma sahibi Osman Şahlan ise, SDÜ Su ürünleri tarafından düzenlenen bu tarz etkinliklere katkı sağladıklarını belirterek, su ürünleri tüketiminin artması ve sektörün ihracat konusunda desteklenmesi için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bazı öğrenciler, ücretsiz balık ekmek yemek adına alana geldiklerini söyledi. SDÜ öğrencilerinden Elçin Işık, "Bu etkinlik geçen yıl da yapılmıştı, o zaman da gelmiştim. Güzel bir etkinlik. Öğrenci olarak kesinlikle devam etmesini istiyorum" dedi.

Öğrencilerin çoğunluğu etkinliği güzel ve teşvik edici bulduklarını ifade etti.