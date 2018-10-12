Üniversitelerin ombudsman kulüpleri Ankara’ya geliyor

Üniversitelerde kurulan ombudsman kulüplerinin Ankara’ya geleceğini açıklayan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, "205 üniversiteyle temasa geçerek buralarda ombudsmanlık kulüpleri kurduruyoruz" dedi.

Üniversitelerde ombudman kulüpleri kuruluyor. Türkiye’deki her üniversitede kurulması amaçlanan ombudsman kulüplerinden şimdiye kadar 30’a yakın üniversitede kuruldu. Bu kulüplere üye öğrencileri ağırlayacaklarını açıklayan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumunun ombudsmanlığın kurulma gayeleri var. Bunlardan bir tanesi vatandaşımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırma, kamu hizmetleri kalitesinin artırılmasını temin etmek. Türkiye’de hukukun üstünlüğü konusunda duyarlılığı temin etmek ve idarenin denetlenerek şeffaflığına katkıda bulunmak. Hepsinden önemlisi idarenin verdiği hizmetlerden insan odaklı hizmet anlayışını yerleştirmek. Bu anlamda Kamu Denetçiliği Kurumu çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"205 üniversiteyle temasa gerçek buralarda ombudsmanlık kulüpleri kurduruyoruz"

Gençlere yönelik iki projeleri olduğunu kaydeden Malkoç şöyle devam etti:

"Birincisi liseli gençler arasında hak, hakkaniyet, adalet konusunda, kamu hizmetleri konusunda resim ve kompozisyon yarışması yaptık. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da yapacağız. Türkiye’de 17 milyon öğrenci var. Üniversite Türkiye’de 205 tane üniversitemiz var. Burada okuyan 7,5 milyon öğrencimiz var. Bu öğrenciler gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan insanlar. Türkiye’nin kalkınmasına, refahın artmasına, hukukun yerleşmesine katkıda bulunacak insanlar. 205 üniversiteyle temasa geçerek buralarda ombudsmanlık kulüpleri kurduruyoruz. 30’a yakın üniversitede bunu temin ettik. Gayemiz şu; üniversite öğrencileri arasında hakkı, hukuku, hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti ve adalet duygusunu yaygınlaştırmak. Ombudsmanlık kulübü kurmuş olan 30’a yakın üniversitemin hocaları ve ombudsmanlık kulübünün yöneticileri 15 ve 16 Ekim tarihlerinde Ankara’ya gelecekler. Onlara Ankara’yı gezdireceğiz ve ombudsmanlıkla ilgili onları bilgilendireceğiz. Ayrıca üniversitelerinde ombudsmanlıkla ilgili hangi faaliyetlerde bulunacaklar, üniversitenin dışında bulundukları şehirde hakkaniyet, hukuk, adalet ve ombudsmnalık konusunda hangi çalışmalar yapılacağını kendilerine detaylarıyla anlatacağız. Güzel bir çalışma. Umut ediyorum ki Türkiye’de demokrasinin kökleşmesinde, hukukun üstünlüğünün yerleşmesinde duyarlı gençler yerleştireceğiz."

"Umut ediyorum ki bu çalışmaların neticesinde hem üniversitelerde hak hukuk adalet konusunda, insan hakları konusunda ciddi bir gelişme olacaktır"

"Açılışında TBMM Başkanımız veya başka vekillerimizden birisi olacak" diyen Malkoç, "Kamu Başdenetçisi olarak bizim de konuşmamız olacak. Bunların yanı sıra bu çocuklara üniversitedeki ombudsmanlık kulübü yöneticilerine üniversitede ombudsmanlık konusunda nasıl çalışacaklar, önlerine sorun geldiğinde veya üniversitede sorun çıktığında idareyle yardımlaşarak bunun nasıl üstesinden gelecekler ve şehirde o şehrin valisi, belediye başkanı, diğer yöneticileriyle görüşüp ombudsmanlık konusunda, hak ve adalet konusunda onları daha duyarlı hale getirmeye çalışacağız. Ombudsmanlık kulübüne kimlerin katılacağını üniversite öğrencileri kendileri karar veriyorlar. Üniversitenin bünyesinde hukuk fakültesi varsa hukuktaki öğrenciler bu işe biraz daha yatkın oluyorlar ama biz bütün fakültelerdeki öğrencilerin görev almasını istiyoruz. Umut ediyorum ki bu çalışmaların neticesinde hem üniversitelerde hak hukuk adalet konusunda, insan hakları konusunda ciddi bir gelişme olacaktır. Yetişen öğrencilerimiz de bu konuda daha duyarlı olacaktır" şeklinde konuştu.