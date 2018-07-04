Üniversiteli Burcu’nun ölümüne neden sürücüye hapis cezası

Bartın’da aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkan ve 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Burcu Duran’ın ölümüne neden olan Uğur Kalaycı’nın (21) yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık davada 2...

Bartın’da aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkan ve 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Burcu Duran’ın ölümüne neden olan Uğur Kalaycı’nın (21) yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık davada 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmaya Burcu Duran’ın babası Nurettin ve annesi Şermin Duran, sanık ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son ifadelerin alınmasının ardından talihsiz kızın anne ve babasına son sözleri soruldu. Baba Nurettin ve Anne Şermin Duran sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık ise, “Çok pişmanın. Keşke bu kaza olmasaydı, ancak bir anlık dikkatsizlikle oldu efendim” dedi.

Ceza paraya çevrilmedi

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesi uyarınca taksirle adam öldürmek suçundan 3 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın iyi halini dikkate alıp 6’da 1 indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Cezayı para cezasına çevirmeyen mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmetti. Kararın ardından değerlendirmede bulunan anne Şermin Duran, karara tepki göstererek, “Mahkeme kızımızın katilinin yargılandığı kanun maddesindeki en düşük cezayı uyguladı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ortada bir hız var. 50 kilometre hız sınırı olan yerde 130-150 kilometre ile giden bir sürücü var. Alınan karar trafik magandalarına açık kapı bırakmakta. Kararla ilgili istinaf başvurumuzu yapacağız. İtiraz sürecinde adaletin yerini bulacağını ümit ediyoruz” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

2017 yılının mart ayında meydana gelen kazada 74 AL 809 plakalı otomobil Gölbucağı Mahallesindeki çevre yolunda seyir halinde olan 21 yaşındaki Uğur Kalaycı aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaldırıma çıkarak o sırada kaldırımda yürüyen Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Burcu Duran’ın ölümüne neden olmuştu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.