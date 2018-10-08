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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:50

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı bu gece saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda; Atatürk, Yeni Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak.

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak
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Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı bu gece saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda; Atatürk, Yeni Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak.

Atatürk Köprüsü (Unkapanı) bu gece saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

"Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onarım çalışmalarından dolayı 9 Ekim 2018 Salı günü (Bu gece) saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda; Atatürk, Yeni Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak.Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların, gece 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü’nü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Köprülerin araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı saatler:

Yeni Galata Köprüsü 02.30 - 03.30

Atatürk(Unkapanı) Köprüsü 00.30 - 04.30

Haliç Metro Köprüsü 02.30 - 03.30."
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