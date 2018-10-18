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18 Ekim 2018 Perşembe 10:05

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in cenazesi hastane morgundan alındı

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in cenazesi, dün gece hayatını kaybettiği özel hastanenin morgundan Beyoğlu’ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne götürüldü.90 yaşındaki Ara Güler dün gece tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm...

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in cenazesi hastane morgundan alındı
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Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in cenazesi, dün gece hayatını kaybettiği özel hastanenin morgundan Beyoğlu’ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne götürüldü.

90 yaşındaki Ara Güler dün gece tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yuman Güler’in cenazesi, Çağlayan’da tedavi gördüğü özel hastanenin morgundan Beyoğlu’ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne götürüldü. Cenazenin ne zaman defnedileceği ile ilgili bilginin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.
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