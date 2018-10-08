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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:40

Ünlü isimlerin yarıştığı balıkçılık turnuvasında kazanan belli oldu

Her yıl iş ve sanat dünyasından önemli isimlerinin katılımıyla düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası’nda kazanan belli oldu. Turnuvada, FES FISH isimli tekneyle yarışan ekip toplamda 118,2 kilo balık tutarak...

Ünlü isimlerin yarıştığı balıkçılık turnuvasında kazanan belli oldu
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Her yıl iş ve sanat dünyasından önemli isimlerinin katılımıyla düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası’nda kazanan belli oldu. Turnuvada, FES FISH isimli tekneyle yarışan ekip toplamda 118,2 kilo balık tutarak birinci olurken, 7 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi oldu. Ayrıca turnuvada tek seferde 158 kiloluk balık avlayan takıma da 12 bin 500 TL’lik ödül verildi.

Ünlü isimlerin yer aldığı 4-7 Ekim tarihlerinde Çeşme Alaçatı’da gerçekleştirilen Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası 80 teknenin katılımıyla düzenlendi. Bu sene 12’nci kez gerçekleştirilen turnuvaya 300’ü aşkın sporcu kayıt yaptırdı. Turnuvada, Gökhan Çarmıklı, Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Cem Boyner, Berent Akdemir, Mahmut Özgener, Can Kestelli, Deniz Özkardeşler, Erhan Görücüoğlu, Haluk Özsaruhan, Nilgün Özsaruhan, Korcan Karar, Ricardo Aliberti, Sinem Güven, Yaprak Özdemiroğlu gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen simaları da yer aldı.

Birinciye 7 bin 500 TL’lik ödül verildi

4 gün süren Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı Balıkçılık Turnuvası’nda, FES FISH isimli tekneyle yarışan ekip toplamda 118,2 kilo balık tutarak birinci olurken, 7 bin 500 TL’lik ödülün sahibi oldu. MAYKO isimli tekneyle yarışan takım ise ikinci olarak 5 bin TL’lik ödülü kazandı. Turnuvanın üçüncüsü 3 bin TL’lik ödül kazanan BIG BLUE isimli tekneyle yarışan ekip olurken, jüri özel ödülünü ise yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan FRIEND SHIP teknesi aldı.

Tek seferde 158 kiloluk balık avladı

Balıkçılık turnuvasında en büyük balığını ise, tek seferde 158 kiloluk balıkla BARACUDA isimli tekneyle yarışan ekip yakaladı. En büyük balığı yakalayan ekip, toplamda 12 bin 500 TL’lik ödülün de sahibi oldu. Turnuvanın düzenlendiği ilk günden bugüne yabancı katılımcıların da yoğun ilgi gösterdiği Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinden birçok yarışmacıyı ağırladı. Turnuva 7 Ekim’de düzenlenen ödül töreni ve kapanış partisiyle sona erdi.
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