Ünlü motosikletçi ’Tek teker Arif’ son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden ’Tek teker Arif’ lakaplı ünlü motosikletçi Arif Razgatlıoğlu’nun cenazesi dün öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı morguna getirildi. Dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun babası Arif Razgatlıoğlu için bugün Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camiinde öğle namazını müteakip bir cenaze namazı kılındı. Cenazeye, dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu, oğlu Toprak Razgatlıoğlu, yakınları, arkadaşları, motosiklet tutkunları katıldı.

Antalya’da geçirdiği trafik kazası neticesi hayatını kaybeden ve ’Tek teker Arif’ olarak tanınan motosikletçi Arif Razgatlıoğlu sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’da geçirdiği trafik kazası neticesi hayatını kaybeden ve ’Tek teker Arif’ olarak tanınan motosikletçi Arif Razgatlıoğlu sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçirdiği...