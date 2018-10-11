Ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik’te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alındı.Çocuklar Duymasın dizisinde ‘Seyyar Tayyar’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, gün içerisinde KOAH atağı şüphesiyle Pendik’te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede solunum cihazına bağlanan ünlü oyuncu Gümüşkaya, yoğun bakıma alındı.
Ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya yoğun bakıma alındı
Ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik’te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alındı.