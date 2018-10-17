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17 Ekim 2018 Çarşamba 01:14

Ünlü şair hayatını kaybetti

Yazar Bahattin Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.En son Kahramanmaraş’ta bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarına katılan Bahattin Karakoç, akşam saatlerinde rahatsızlandı.Ailesi tarafından Kahramanmaraş Tıp...

Ünlü şair hayatını kaybetti
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Yazar Bahattin Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.

En son Kahramanmaraş’ta bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarına katılan Bahattin Karakoç, akşam saatlerinde rahatsızlandı.

Ailesi tarafından Kahramanmaraş Tıp Fakültesine kaldırılan Bahattin Karakoç, 23.45 sıralarında damar tıkanıklığına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Bahattin Karakoç’un cenazesi gerekli işlemlerin ardından Şeyh Adil Mezarlığında aile mezarlığına defin edilecek.

Bahattin Karakoç Kimdir?

Bahattin Karakoç 5 Mart 1930’da Elbistan’ın Ekinözü kasabasında doğmuştur.İlk öğrenimini köyünde tamamlamıştır. Adana-Düziçi Köy Enstitüsü’nde okudu. Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun oldu. Kahramanmaraş’taki sağlık kuruluşlarında sağlık memuru olarak çalıştı.Son görev yeri Kahramanmaraş Verem Savaşı Dispanseri idi.Buradan 1982 yılında emekli oldu.Çeşitli gazete ve dergilerde yazdı.K.Maraş’ta 1986-1987 yıllarında Dolunay dergisini çıkardı.Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir Şölenlerini başlattı. Çok sayıda ödül almaya hak kazandı.1986 Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi.1989 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ülkemizi temsilen “Strugua Uluslar Arası Şiir Akşamları Festivali”ne katıldı ve burada bir tebliğ sundu.1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Münacaat Yarışması”nda “Beyaz Dilekçe” isimli şiiriyle birincilik kazandı.Bahattin Karakoç’un birçok şiiri, değişik formlarda bestelenmiştir.

Eserleri

Mevsimler ve Ötesi (1962)

Seyran (1973)

Sevgi Turnaları (1975)

Ay Şafağı Çok Çiçek (1983)

Kar Sesi (1983)

Zaman Bir Beyaz Türküdür (1984)

İlkyazda (1984)

Bir Çift Beyaz Kartal (1986)

Menzil (1991)

Uzaklara Türkü (1991)

Güneşe Uçmak İstiyorum (1993)

Şiir Burcunda Çocuk (Antoloji- H. Özbay ve M. Tatçı ile beraber–1993)

Beyaz Dilekçe (1995)

Güneşten Öte (1995)

Dolunay Şiir Güldestesi (1996)

Leyl ü Nehar Aşk (1997)

Aşk Mektupları (1999)

Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman

Ay Işığında Serenatlar (2001)

Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri (2004)

Ben Senin Yusuf’un Olmuşum (2006)

Barış Çağrısı Şiirleri-Dünya Barışına Çağrı Grubu-Meneviş Yayınları (2009)
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