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12 Ekim 2018 Cuma 22:42

Ünlü sanatçı Zara, Adıyamanlıları coşturdu

Çiğ Köfte Festivali kapsamında Adıyaman’a gelerek konser veren ünlü sanatçı Zara, hayranlarını coşturdu.

Ünlü sanatçı Zara, Adıyamanlıları coşturdu
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Çiğ Köfte Festivali kapsamında Adıyaman’a gelerek konser veren ünlü sanatçı Zara, hayranlarını coşturdu.

Adıyaman’ın etsiz çiğköftesinin tanıtımı için Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğköfte Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Zara, Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Mansur Yardımcı Stadyumu’nda hayranları ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu konseri, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum müdürleri ve vatandaşlar izledi.Ünlü sanatçı Zara’nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülere konsere katılan binlerce kişi eşlik edip doyasıya eğlendi.

Zara’yı Adıyaman’da ağırlamaktan oldukça mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, ünlü sanatçıya çiğköfte leğenini temsil eden plaket ile çiçek takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Kutlu, aynı zamanda Zara’dan eşi Fulya Kutlu için bir şarkı seslendirmesini de istedi. Yoğun ilginin yaşandığı konser gece saatlerine kadar devam etti.

Festival kapsamında 13 Ekim Cumartesi günü besteci, piyanist ve şarkıcı Bahadır Tatlıöz, 14 Ekim Pazar günü ise Kahtalı Mıçe ile Yusuf Güney konser vererek Adıyamanlılarla buluşacak.
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