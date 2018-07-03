Ürdün, Suriye sınırındaki mültecilere yardım kampanyası başlattı

Suriye rejim muhaliflerinin kontrolünde bulunan Dera’ya Suriye rejim güçlerinin 19 Haziran’dan beri sürdürdüğü bombardıman sebebiyle ölümden kaçıp Ürdün sınırına sığınan 270 bin Suriyeli için Ürdün yardım kampanyası başlattı.

Suriye rejim muhaliflerinin kontrolünde bulunan Dera’ya Suriye rejim güçlerinin 19 Haziran’dan beri sürdürdüğü bombardıman sebebiyle ölümden kaçıp Ürdün sınırına sığınan 270 bin Suriyeli için Ürdün yardım kampanyası başlattı.

Ürdün - Suriye sınırının kapalı olması sebebiyle Ürdünlüler Dera’dan kaçan mültecilere yiyecek ve giyecek yardımı için kampanya başlattı. Yardım malzemeleriyle dolu kamyonlar Suriye sınırına yardım malzemesi taşıdı.

Suriye’nin 19 Haziran’dan beri sürdürdüğü saldırılarda 170 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Suriye Sivil Savunma görevlileri Dera’da ölen, yaralanan ve kaçan Suriyelilerin sayısının kesin tespitinin zor olduğunu söyledi.

Dera’dan kaçan Suriyeliler için yardım kampanyası organizatörlerinden biri olan Hüseyin Samadi, "Suriye sınırındaki kardeşlerimize yardım etmek bizim milli görevimiz. Bu yüzden Suriyelileri yardım kampanyası başlattık” dedi.

Görüşmeler kesildi

Ürdün’ün ara buluculuğu altında muhalif güçler ile Rusya arasındaki görüşmelerin çöktüğü kaydedildi. Ancak Bosra ve el Şam’daki bazı muhalif grupların hükumete teslim olma işareti olarak ağır silahlarını Rus güçlerine teslim etmeye razı olduğu, diğer bir grubun ise Moskova’nın aşağılayıcı şartları sebebiyle anlaşmayı reddettiği belirtildi.

Esat güçlerinin muhaliflerin elinde bulunan bölgenin doğu tarafındaki Tafas, Nava, Şey Said köylerini bombalamaya devam ettiği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dera’daki durumu görüşeceği ifade edildi.

Suriye Sivil Savunma görevlileri Dera’da ölen, yaralanan ve kaçan Suriyelilerin sayısının kesin tespitinin zor olduğunu söyledi.