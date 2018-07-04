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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:23

Ürdün’de deprem

Ürdün’ün kuzeyinde 4,2 ve 2,3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Ürdün'de deprem
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Ürdün’ün kuzeyinde 4,2 ve 2,3 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

İsrail’de bulunan Tiberya gölü merkezli iki deprem meydana geldi. Ürdün’ün kuzeyinde bulunan İrbid şehrinde 4,2 ve 2,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İsrail sınırları içinde bulunan Tiberya gölü merkezli depremlerin ilki saat 04.50’de gerçekleşti 4,2 şiddetindeki depremden sadece 8 dakika sonra aynı noktada 3,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Ürdün Deprem Gözlemevi sözcüsü Mahmud el-Kariuti, iki depremin de 10 kilometre derinlikte gerçekleştirdiğini açıkladı.
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