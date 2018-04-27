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27 Nisan 2018 Cuma 09:49

Ürdün’de sel otomobilleri sürükledi

Ürdün’de bir çok kentte etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel otomobilleri sürükleyerek yolları kapattı.

Ürdün'de sel otomobilleri sürükledi
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Ürdün’de bir çok kentte etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel otomobilleri sürükleyerek yolları kapattı.

Ürdün’ün birçok şehrinde yoğun yağışların neden olduğu sel ana yolları kapattı ve otomobilleri sürükledi. Bataklıkların oluştuğu bölgelerde toprak kaymaları da yaşandı. Sel en çok başkent Amman’ın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Zarka’da etkili oldu.

Kamu Güvenliği Müdürlüğü, vatandaşları su birikintilerinden uzak durmaları, yollarda görevli güvenlik görevlilerin ikazlarına uymaları ve araç kullanırken güvenlik tedbirlerini almaları gibi konularda uyardı.
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