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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:22

Üreticilere sertifikalı teşekkür

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri’ne katılan üreticilere sertifika verildi.Mahallî lezzetlerle birlikte etnografik malzemelerin iki gün boyunca vitrine çıktığı...

Üreticilere sertifikalı teşekkür
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri’ne katılan üreticilere sertifika verildi.

Mahallî lezzetlerle birlikte etnografik malzemelerin iki gün boyunca vitrine çıktığı ‘Elimizden Yöremizden Sergisi’ bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. 43 iştirakçiyle Adnan Menderes Meydanı’nda kurulan tezgâhlarda yüzlerce ürün satışa sunulurken, sergiyi gezen vatandaşlar alış-veriş yapma ve yöreye mahsus ürünleri yakından tanıma imkânı buldu.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, üretici ve alıcıyı buluşturan organizasyon sonunda üreticilere sertifikalarını takdim etti. Başkan Sadi Kurtulan, “Bu anlamlı faaliyetin asıl ev sahibi üreticilerimizdir. Verimli topraklarımız hünerli ellerin emeği ile zenginleşiyor. Bizler de bu zenginliğe sahip çıkarak değerlerimizi tanıtmanın sorumluluğu içindeyiz. Bu yıl da gerçekten dolu dolu bir festivali geride bıraktık. Organik tarım ürünlerinden çeşitli hububata ve el sanatlarına kadar birçok değerimizi bu festivalde halkımızla buluşturduk. Kültürümüzün tanıtılmasına güç katan üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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