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16 Ekim 2018 Salı 14:20

Üreticisi pancar alımının hızlanmasını bekliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki pancar yetiştiricileri, ilçede bulunan pancar kantarlarının açılmasını ve alımların hızlanmasını istiyor.Sandıklı merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümüne yaklaşık 10 gün önce başlandı....

Üreticisi pancar alımının hızlanmasını bekliyor
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki pancar yetiştiricileri, ilçede bulunan pancar kantarlarının açılmasını ve alımların hızlanmasını istiyor.

Sandıklı merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümüne yaklaşık 10 gün önce başlandı. İlçede şeker pancarı alımı yapan 4 kantar henüz alım yapmazken, günde 30 kamyon şeker pancarı sökümüne izin veriliyor. Üreticiler ise geçen yıl eylül ortasında sökümün başlandığını ve ekim ayının başında da kantarların açıldığını hatırlatırken, bu yıl ise alımın yavaş yapıldığını vurgulayıp, bu şartlarda söküm süresinin uzayacağını ve pancarların soğuk ve don nedeniyle telef olacağını söyledi.

Günlük 5 kamyon pancar alımı verildiğini belirten pancar yetiştiricisi Halil Erdem; “5 kamyondan günlük her köye 1 kamyon düşmüyor. Biz devletin şartlarına göre yazıldık, bu yıl da devletimizin şartlarına göre pancar alımı yapılsın. Türkakın pancar alım kantarına 11 köy bağlı. Buraya 11 kamyon vermesi lazım. Seneye yeni sözleşme yaparken bize anlatırlar biz de ona göre sözleşme yapar ve ekeriz, ya da pancar ekmeyiz. Biz mağdur durumdayız. Bize yazık günah değil mi?. Kasım - Aralık aylarında don oluyor bu memlekette. İşçi bulamıyoruz. Tarladan pancarı sökemiyoruz, makinalar gömülüyor. Yani biz mağduruz. Bunu yetkililer nasıl çözecekse çözsün” dedi.

Bir diğer pancar üreticisi Hırka köyünden Veli Günayan ise, kantarların daha önce açılıp Eylül ayının sonuna doğru pancarların kamyonlar ile fabrikaya gönderildiğini belirtti. Ekim’in başında Sandıklı’da 4 kantarın alım yaptığını ve 60 - 70 günde pancar alımlarının bittiğini söyledi. Günayan; “Bu kamyon sayısını alabilmek için burada sıra bekliyoruz. Millet birbirini eziyor. Çok zor durumdayız. Pancarlarımız tarlada kaldı. Benim 600 ton kendi adıma kotam var, daha dün 1 kamyon pancar gönderebildim. Kamyoncular tonaj atmak istiyor ceza yazıyorlar bize. Tonaj atmaz ise farkını bizden istiyor. Biz bunları ödeyemiyoruz. Zaten para kazanamıyoruz. Randımanımız düşük geliyor. Firemiz yüksek geliyor. Daha önce firemizde düşük, randımanımız da yüksek geliyordu. Biz çok zarar ediyoruz bu işten. Her gün buraya sabahtan geliyoruz sıra almak için. Tarlaya mı gideceğiz, sıra mı alacağız. Biz acilen 4 kantarlarımızın da açılmasını istiyor ve pancarlarımızı kantara teslim etmek istiyoruz” dedi.
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