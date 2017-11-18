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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:02

Üroloonkoloji Konsey Toplantıları devam ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri tarafından organize edilen Üroonkoloji Konsey Toplantılarının ikincisinde böbrek tümörü konusu ele alındı.Kentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri...

Üroloonkoloji Konsey Toplantıları devam ediyor
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri tarafından organize edilen Üroonkoloji Konsey Toplantılarının ikincisinde böbrek tümörü konusu ele alındı.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıya ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kula, ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kula, katılımcılara teşekkür ederek, “Bu toplantıların multidisipliner olması ve bir konunun detaylı olarak değerlendirilmesi hasta ve tedavisi ve takibi açısından çok önemli. bu amaçla yapılan multidisipliner toplantıların büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda düzenleyicilere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ise, “Sigaranın çok yaygın kullanıldığı ve obezitenin geliştiği bir dönemde böbrek tümörlerinin görülme oranı da artmaktadır. Bir de erken tanı konulmasıyla alakalı göreceli artış olduğunu düşünüyoruz. Erken tanı konulup erken tedaviye başlamak tamamen sağlığın kazanılmasını sağlıyordur ancak geç tanı konulduğunda sinsi ilerleyen bir hastalık olduğu için de ölümcül seyir izleyebiliyor. Dolayısıyla bu denli önemli bir konunun multidisipliner olarak ele alınması çok önemli” dedi.

Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez ise“Anabilim dalı olarak eğitim toplantıları yapmaya devam ediyoruz. Bu toplantı, üroonkoloji konusunda bu yıl yaptığımız ikinci toplantı. İlk toplantımızı Mayıs 2017’de yapmıştık ve konusu prostat kanserleri idi. Bugünkü toplantının konusu ise, böbrek tümörleri. Bundan sonra yapacağımız uluslararası toplantıda da mesane kanserlerini ele almayı planlıyoruz. Bugünkü toplantımızda ise böbrek tümörleri ayrıntılı biçimde, multidisipliner olarak ele alınacak” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Hakan İmamoğlu ‘Böbrek tümörlerinde radyolojinin yeri ve geleceği’ konulu sunumunu yaptı.

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