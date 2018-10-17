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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:27

Üsküdar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerçekleşti

Üsküdar’da kentsel dönüşüm kapsamında belediye ekipleri 1 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ” Burada yapılan dönüşümün Türkiye’de örneği yok. Sahada yapacak olduğumuz konutların tamamını burada oturan vatandaşlarımıza vereceğiz. Projemizin bitiş tarihini 24 ay olarak öngörüyoruz” dedi.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerçekleşti
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Üsküdar’da kentsel dönüşüm kapsamında belediye ekipleri 1 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ” Burada yapılan dönüşümün Türkiye’de örneği yok. Sahada yapacak olduğumuz konutların tamamını burada oturan vatandaşlarımıza vereceğiz. Projemizin bitiş tarihini 24 ay olarak öngörüyoruz” dedi.

Üsküdar Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, hak sahipleriyle varılan anlaşma sonrası Kirazlıtepe’de bulunan bir binanın yıkımını gerçekleştirildi. Sosyal donatı alanlarıyla birlikte yeniden inşa edilecek konutların tamamlanması 2 yıl sürecek. Yıkıma katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ,ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

"Kiralar ve taşınma ücretleri arttırıldı"

İlçede kentsel dönüşümün vatandaşlar mağduriyetlerinin önüne geçilerek sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Türkmen ," Üsküdar Kirazlıtepe Mahallemiz’de kentsel dönüşüm çalışmalarımızda hem bir taraftan belediye olarak sahanın temizlenmesi ve vatandaşlarımızla mutabakata varıp , hak edişlerinin ödenmesi işlerinde rol oynuyoruz. Bir taraftanda çevre Bakanlığımız yatırımcı firmayla olan görüşmelerine devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar araziyi yatırımcı firmaya yer teslimi yapacağız. Şu anda geldiğimiz nokta sahada toplamda bin 550 civarında bağımsız bölüm var. 850-900 tanesini yıktık geriye 650 civarında bağımsız bölüm kaldı. Buda 250 bina yapar.Bakanlığımız burayı riskli alan ilan etmişti. Ondan sonra süreç hızlandı. Kira ücretleri bin liraydı bin 500’e çıkardık. Geçen ay itibariyle taşınma ücretlerini 2 binden 3 bine çıkardık. Kiralık ev bulup taşınmak isteyenlere hem kira hem taşınma ücretleri ödenmeye devam ediyor" dedi.

Vatandaşlara yapılan ödemelerde bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Başkan Türkmen," Kiralık yer bulma sıkıntısı yaşanıyor. 110-120’ye yakın yıkılması gereken anlaştığımız bina var ama, hala vatandaşlarımızın ev bulma çalışmaları devam ediyor.Bu bölgede yaptığımız dönüşümün sonucunda hak sahiplerinin elde edeceği hakların Türkiye’de örneği yok. Sahada yapacak olduğumuz konutların tamamını burada oturan vatandaşlarımıza vereceğiz. Buradaki hemşehrilerimizin kafasını karıştırmak isteyenler var. Bu projeyi nasıl durdururuz diye çalışanlar var. Kimseyi mağdur ettiğimiz yok, mümkün değil. 2019 ‘a girmeden burada inşaat süreci başlamış olacak. Bizde Çevre Bakanlığımızla ile birlikte dönüşüm projemizi tamamlamak üzereyiz. Projemizin bitiş tarihini 24 ay olarak öngörüyoruz" diye konuştu.
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