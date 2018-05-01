Uyuşturucuya karşı sahne aldılar

Ankara Sanat Kulübü, uyuşturucu bağımlılığına karşı Mamak Belediyesi Prof.Dr Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde sahne aldı.

Uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek ve gençleri sanatın en güzel dallarından biri olan folklora yönlendirmeyi hedefleyen Ankara Sanat Kulübü üyeleri, seğmenden, zeybeğe, modern danstan, roman havasına kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden farklı halk oyunlarını büyük başarı ile sergiledi. 160 dansçının, 360 kostüm değiştirerek uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla sahne aldığı organizasyon izleyicilerden büyük alkış aldı.

Uyuşturucu ile her alanda mücadele

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, uyuşturucu ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Mamak Belediyesi olarak biz de çocuklarımız ve gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın kültür, sanat ve spor gibi sosyal alanlarda yer almasını sağlayacak projeler üretip hayata geçirdik. Dünyanın en tehlikeli bağımlılığı ve çocuklarımızın baş belası olan uyuşturucudan kurtarmak ve kendi kültürlerine sahip çıkmaya çağırmak amacıyla Ankara Sanat Kulübü’ne bu güzel programı düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Sanat Kulübü Başkanı Türker Demir de Akgül’e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "’Uyuşturucuya karşıyız, halk oyunlarına bağımlıyız’ diyerek gençlerimizi hem uyuşturucudan uzak tutuyor hem de sosyalleşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Mamak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara Sanat Kulübü Başkanı Türker Demir, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.